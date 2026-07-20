Spagna campione del mondo: la visita al Re e la festa a Madrid in piazza de Cibeles
È il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali, con le visite al Re Felipe VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. Di seguito le FOTO più belle della serata
- Atterrata a Madrid nel primo pomeriggio, la nazionale si è trasferita in hotel per qualche ora di riposo, prima del lungo pomeriggio di impegni e della serata di festa che la attende nella capitale.
- Il primo appuntamento istituzionale per Rodri e compagni è stato al Palazzo della Zarzuela, dove la nazionale è stata ricevuta da Re Felipe VI e dalla famiglia reale.
- Dopo le foto di rito, Re Felipe ha preso la parola: "È stato un trionfo epico. Avete dimostrato grinta, resilienza e audacia, coniugando testa e cuore. Ora portate con voi quelle due stelle che brillano così intensamente per tutta la Spagna. Siete un gruppo stellare e leggendario per la storia del calcio e dello sport spagnolo".
- Mentre la nazionale spagnola è impegnata negli appuntamenti istituzionali, a Plaza de Cibeles l'atmosfera è già spettacolare. Migliaia di tifosi hanno iniziato a riempire la piazza con bandiere, cori e fumogeni, in attesa dell'arrivo dei campioni del mondo.