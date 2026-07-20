Spagna campione del mondo: la visita al Re e la festa a Madrid in piazza de Cibeles

È il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali, con le visite al Re Felipe VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. Di seguito le FOTO più belle della serata