Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
diario mondiale

Alla fine ha vinto la squadra migliore, forse l'unica con una vera idea di calcio

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

In una finale al di sotto delle aspettative, vince la formazione migliore. O meglio, quella più meritevole. I dati della Spagna sono impressionanti ma la partita contro l'Argentina porta anche a tanti rimpianti: quelli di Francia e Inghilterra

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ