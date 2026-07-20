New York e Madrid unite da un filo rosso, anzi, unite dalla Roja capace di vincere il suo secondo Mondiale. Al termine della finale vinta contro l'Argentina, i festeggiamenti hanno unito idealmente molte grandi piazze, da Times Square fino a Plaza de Cibeles. I festeggiamenti si sono però trasformati in un dramma a Ciudad Rodrigo, nella provincia di Salamanca, dove un 13enne è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi tifosi LE PAGELLE DELLA FINALE SPAGNA-ARGENTINA

La Spagna celebra la conquista del suo secondo Mondiale con grandi festeggiamenti in molte grandi città. Nonostante i quasi 32 gradi di temperatura in Spagna, migliaia di tifosi hanno riempito piazze, bar e parchi di Madrid già da prima del fischio d'inizio. Al triplice fischio il clima di festa 'accennato' al gol di Ferran Torres è definitivamente scattato in una notte di gioia nella capitale spagnola. In Plaza de Colón con 26mila tifosi e intorno alla fontana di Cibeles, la folla ha ballato e cantato "Y Viva España" fino alle prime luci dell'alba, illuminata dai bagliori dei fumogeni rossi. Nel cielo di Madrid ha sventolato anche una bandiera spagnola gigantesca, un drappo record di 21 metri per 14. A Barcellona molti tifosi si sono riversati in spiaggia, festeggiando con fuochi d'artificio per tutta la notte. A Mataró, nel quartiere di Rocafonda dove è cresciuto Lamine Yamal, le strade si sono riempite di bandiere e cori per il talento della Spagna, il più giocatore più giovane di sempre a vincere Europei e Mondiali. la finale Yamal-Messi, passaggio di consegne in un abbraccio

La festa dei tifosi a Times Square La gioia non è rimasta confinata solo alla Spagna. La finale del Mondiale si è disputata nel MetLife Stadium in New Jersey, al termine della partita molti spettatori si sono trasferiti nelle strade di New York, che si è trasformata in una vera e propria colonia spagnola, con tanti tifosi che hanno festeggiato a Times Square e nei pressi del Rockefeller Center.

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