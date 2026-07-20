Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Spagna vince i Mondiali 2026: la festa dei tifosi da Madrid a New York. VIDEO

Mondiali

New York e Madrid unite da un filo rosso, anzi, unite dalla Roja capace di vincere il suo secondo Mondiale. Al termine della finale vinta contro l'Argentina, i festeggiamenti hanno unito idealmente molte grandi piazze, da Times Square fino a Plaza de Cibeles. I festeggiamenti si sono però trasformati in un dramma a Ciudad Rodrigo, nella provincia di Salamanca, dove un 13enne è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi tifosi

LE PAGELLE DELLA FINALE SPAGNA-ARGENTINA

La Spagna celebra la conquista del suo secondo Mondiale con grandi festeggiamenti in molte grandi città. Nonostante i quasi 32 gradi di temperatura in Spagna, migliaia di tifosi hanno riempito piazze, bar e parchi di Madrid già da prima del fischio d'inizio. Al triplice fischio il clima di festa 'accennato' al gol di Ferran Torres è definitivamente scattato in una notte di gioia nella capitale spagnola. In Plaza de Colón con 26mila tifosi e intorno alla fontana di Cibeles, la folla ha ballato e cantato "Y Viva España" fino alle prime luci dell'alba, illuminata dai bagliori dei fumogeni rossi. Nel cielo di Madrid ha sventolato anche una bandiera spagnola gigantesca, un drappo record di 21 metri per 14. A Barcellona molti tifosi si sono riversati in spiaggia, festeggiando con fuochi d'artificio per tutta la notte. A Mataró, nel quartiere di Rocafonda dove è cresciuto Lamine Yamal, le strade si sono riempite di bandiere e cori per il talento della Spagna, il più giocatore più giovane di sempre a vincere Europei e Mondiali.

la finale

Yamal-Messi, passaggio di consegne in un abbraccio

La festa dei tifosi a Times Square

La gioia non è rimasta confinata solo alla Spagna. La finale del Mondiale si è disputata nel MetLife Stadium in New Jersey, al termine della partita molti spettatori si sono trasferiti nelle strade di New York, che si è trasformata in una vera e propria colonia spagnola, con tanti tifosi che hanno festeggiato a Times Square e nei pressi del Rockefeller Center.

Crolla una fontana, giovane muore durante i festeggiamenti

Non solo gioia e festeggiamenti. Un 13enne è morto nella notte a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale. Lo ha annunciato il Comune della città. "Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni. Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti". Secondo i media spagnoli, il ragazzo è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi tifosi.

prime pagine

Superestrellas: la rassegna sulla Spagna campione

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Oggi è il giorno della prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si...

Haaland torna a Oslo con un procione imbalsamato

ma dai!

Dopo l'eliminazione dal Mondiale, l'attaccante ha visitato in forma privata uno storico negozio...

Mondiali: iniziano le semifinali, il calendario

Mondiali

Dopo due giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. La prima semifinale in...

Accadde oggi: Pickford para un quasi-gol da sogno

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Morto a 38 anni l'arbitro Rob Dieperink

olanda

L'olandese è stato trovato privo di vita nella sua casa. Era stato escluso dai Mondiali a seguito...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE