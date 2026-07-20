 La Spagna vince il Mondiale 2026: la rassegna stampa | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

"Superestrellas": la Spagna campione sui giornali di tutto il mondo

Mondiali fotogallery
20 foto

Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come 'Superestrellas' (superstar), celebrità in America dalla seconda stella. Un trionfo da film, ma anche 'El mundo es nuestro'. E in Argentina? 'Sean eternos' per Olé, che abbraccia così l'Albiceleste e ringrazia Leo Messi. L'Èquipe incorona come 'Il re del gioco'. E per la Gazzetta diventa 'Mondo Rosso'

SPAGNA-ARGENTINA 1-0: LA CRONACAPAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Yamal, show del fratellino Keyne per la Spagna

Mondiali

Dopo la vittoria contro l'Argentina, è iniziata la festa della Spagna per la vittoria del...

7 foto

Le FOTO della finale e della festa Roja

Mondiali

La Spagna è campione del mondo: al MetLife Stadium la finale contro l'Argentina viene decisa dal...

90 foto

Spagna-Argentina, Paredes espulso per rissa. FOTO

Mondiali

Leandro Paredes protagonista in negativo della finale tra Spagna e Argentina, entrato nel secondo...

7 foto

Spagna-Argentina, la delusione di Messi

Mondiali

Niente da fare per l'Argentina, battuta in finale dei Mondiali dalla Spagna. Si conclude quindi...

21 foto

Le pagelle di Spagna-Argentina 1-0

Mondiali

La Spagna batte l'Argentina 1-0 nella finale del Mondiale, gol decisivo segnato nel 2° tempo...

24 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Collina: "La tecnologia non uccide le emozioni"

    Mondiali

    Il presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato delle...

    Bandierazo Argentina, tifosi invadono Times Square

    video

    Una vera e propria invasione albiceleste a Times Square. I tifosi dell'Argentina hanno riempito...

    Messi prima della finale: "Siamo già nella storia"

    il messaggio

    Lionel Messi ringrazia con un post su Instagram i suoi compagni di Nazionale prima della finale...