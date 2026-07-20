"Superestrellas": la Spagna campione sui giornali di tutto il mondo

Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come 'Superestrellas' (superstar), celebrità in America dalla seconda stella. Un trionfo da film, ma anche 'El mundo es nuestro'. E in Argentina? 'Sean eternos' per Olé, che abbraccia così l'Albiceleste e ringrazia Leo Messi. L'Èquipe incorona come 'Il re del gioco'. E per la Gazzetta diventa 'Mondo Rosso'

SPAGNA-ARGENTINA 1-0: LA CRONACA - PAGELLE