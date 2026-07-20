"Superestrellas": la Spagna campione sui giornali di tutto il mondo

Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come 'Superestrellas' (superstar), celebrità in America dalla seconda stella. Un trionfo da film, ma anche 'El mundo es nuestro'. E in Argentina? 'Sean eternos' per Olé, che abbraccia così l'Albiceleste e ringrazia Leo Messi. L'Èquipe incorona come 'Il re del gioco'. E per la Gazzetta diventa 'Mondo Rosso'
- Letteralmente "Superstar", le celebrità assolute nel Mondiale americano. Ma anche le stelle del secondo titolo spagnolo, celebrato così da Marca: "La Spagna dà una lezione di calcio all'Argentina"
- Stessa scelta editoriale di Super Deporte: le superstar in America sono spagnole
- As parla di una vittoria con "giustizia assoluta" e si sofferma su un orgoglio mai visto: le Nazionali maschile e femminili sono entrambe campioni mondiali
- Il gol di Ferran Torres è "magico" per Sport (quotidiano di Barcellona), che celebra così la Roja di De La Fuente
- Mundo Deportivo pone invece l'accento sul secondo titolo mondiale della Spagna, ma ne approfitta anche per celebrare Messi: "Le lacrime di Leo, il migliore della storia"
- Ovvero "passaggio di testimone": da un campione del mondo (Argentina) al nuovo, la Spagna. L'Esportiu festeggia così la Roja
- E dalla parte dei vicecampioni? Olé rende immortale l'Albiceleste e aggiunge: "Fine di un ciclo con 5 finali e 4 titoli. A 39 anni, Messi arricchisce un Mondiale straordinario"
- Tradotto: "Hanno dato il massimo, niente da criticare". Così il Clarin applaude l'Argentina e pone qualche dubbio sul futuro del Ct Scaloni
- El Territorio va oltre la sconfitta dell'Albiceleste: "L'amore è più forte. L'illusione è crollata alla fine"
- Così La Nacion: "Piange Messi, l'Argentina lo abbraccia. Grazie Leo, ci avevi già resi troppo felici"
- Non solo Spagna e Argentina: così in Francia omaggiano il trionfo della Roja. "Il re del gioco" titola L'Èquipe che descrive gli argentini come 'indifesi e disonesti'
- Le Figaro applaude la 'Spagna sul tetto del mondo', ma dopo aver vissuto la finalissima tra brividi e qualche sbadiglio...
- A Bola applaude il trionfo della Roja e aggiunge: "Il gol di Ferran Torres 'rovina' l'ultimo ballo di Messi"
- Nessun dubbio per Sportwereld, quotidiano olandese
- In Scozia l'omaggio di Herald è per l'uomo della finale, che abbatte 'la resistenza di un'Argentina testarda' per la vittoria
- Il Washington Post scrive come il gol di Torres abbia 'messo il sigillo sul più grande torneo mai organizzato'
- Così titola la Gazzetta dello Sport: "Spagna campione, Argentina dominata in finale. Messi in lacrime"
- Si è giocato in America e il Mondiale diventa spagnolo. Il Corriere dello Sport unisce poi la 'Gold Generation' tra Lamine Yamal e Kimi Antonelli, protagonista al GP del Belgio
- Il verdetto più fedele al campo per Tuttosport, che aggiunge: "I campioni d'Europa consacrano la miglior scuola di calcio esistente. Messi chiude con la sua prova più anonima: non per colpa sua"
- Anche il Messaggero torna su Leo e su una "finale a senso unico"