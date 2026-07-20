Una promessa è una promessa: ed è de la Fuente a ricordarlo ai suoi ragazzi dopo la vittoria. "Sono uomini seri, rispetteranno la parola data", ha detto scherzosamente il ct. Capelli tinti, barba incolta ma - soprattutto - il volto del proprio allenatore tatuato sul corpo: sono queste alcune delle promesse più stravaganti fatte dai giocatori della Spagna prima del Mondiale. "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile", ha aggiunto de la Fuente

Ogni promessa è debito. Ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale. Prima e durante il torneo, infatti, sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi Marc Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito poi da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. "Hanno fatto un errore. Dato che sono uomini di parola, persone serie, manterranno la promessa", ha ricordato il ct nella conferenza stampa post-partita dopo la gara con l'Argentina. Per coloro che si dorvanno tatuare la sua faccia, infine, ha sottolineato in tono scherzoso: "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile".