Cucurella e il tatuaggio di de la Fuente: le promesse mondiali dei calciatori spagnolipromesse mundial
Una promessa è una promessa: ed è de la Fuente a ricordarlo ai suoi ragazzi dopo la vittoria. "Sono uomini seri, rispetteranno la parola data", ha detto scherzosamente il ct. Capelli tinti, barba incolta ma - soprattutto - il volto del proprio allenatore tatuato sul corpo: sono queste alcune delle promesse più stravaganti fatte dai giocatori della Spagna prima del Mondiale. "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile", ha aggiunto de la Fuente
Ogni promessa è debito. Ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale. Prima e durante il torneo, infatti, sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi Marc Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito poi da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. "Hanno fatto un errore. Dato che sono uomini di parola, persone serie, manterranno la promessa", ha ricordato il ct nella conferenza stampa post-partita dopo la gara con l'Argentina. Per coloro che si dorvanno tatuare la sua faccia, infine, ha sottolineato in tono scherzoso: "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile".
Leggi anche
Spagna, ha vinto la squadra con un'idea di calcio
Tutte le promesse fatte dagli spagnoli
Sono ben 9 i giocatori che adesso dovranno rispettare la parola data. In attesa di vedere chi manterrà la promessa fatta, con la speranza che il volto del ct non diventi la richiesta di tatuaggio più frequente dell'estate in Spagna, è certo che de la Fuente non se lo farà. "Sono troppo vecchio", ha dichiarato l'allenatore sessantacinquenne. Questo l'elenco delle promesse:
- Marc Cucurella: tatuaggio del volto di de la Fuente sul bicipite
- Alex Baena: tatuaggio del volto di de la Fuente sulla gamba sinistra
- Borja Iglesias: tatuaggio del volto di de la Fuente
- Lamine Yamal: farsi crescere barba e baffi per 3 settimane
- Pedri: tingersi i capelli di biondo
- Gavi: tingersi i capelli di rosa
- Ferran Torres: rasarsi a zero
- David Raya: tatuaggio in ricordo della vittoria del Mondiale
- Fabian Ruiz: lascerà decidere ai tifosi cosa fare per celebrare il successo