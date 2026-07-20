Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cucurella e il tatuaggio di de la Fuente: le promesse mondiali dei calciatori spagnoli

promesse mundial

Una promessa è una promessa: ed è de la Fuente a ricordarlo ai suoi ragazzi dopo la vittoria. "Sono uomini seri, rispetteranno la parola data", ha detto scherzosamente il ct. Capelli tinti, barba incolta ma - soprattutto - il volto del proprio allenatore tatuato sul corpo: sono queste alcune delle promesse più stravaganti fatte dai giocatori della Spagna prima del Mondiale. "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile", ha aggiunto de la Fuente

PAGELLE SPAGNA-ARGENTINA - LA FESTA ROJA IN FOTO

Ogni promessa è debito. Ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale. Prima e durante il torneo, infatti, sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi Marc Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito poi da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. "Hanno fatto un errore. Dato che sono uomini di parola, persone serie, manterranno la promessa", ha ricordato il ct nella conferenza stampa post-partita dopo la gara con l'Argentina. Per coloro che si dorvanno tatuare la sua faccia, infine, ha sottolineato in tono scherzoso: "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile".

 

Leggi anche

Spagna, ha vinto la squadra con un'idea di calcio

Tutte le promesse fatte dagli spagnoli

Sono ben 9 i giocatori che adesso dovranno rispettare la parola data. In attesa di vedere chi manterrà la promessa fatta, con la speranza che il volto del ct non diventi la richiesta di tatuaggio più frequente dell'estate in Spagna, è certo che de la Fuente non se lo farà. "Sono troppo vecchio", ha dichiarato l'allenatore sessantacinquenne. Questo l'elenco delle promesse:

  • Marc Cucurella: tatuaggio del volto di de la Fuente sul bicipite
  • Alex Baena: tatuaggio del volto di de la Fuente sulla gamba sinistra
  • Borja Iglesias: tatuaggio del  volto di de la Fuente 
  • Lamine Yamal: farsi crescere barba e baffi per 3 settimane
  • Pedri: tingersi i capelli di biondo
  • Gavi: tingersi i capelli di rosa
  • Ferran Torres: rasarsi a zero 
  • David Raya: tatuaggio in ricordo della vittoria del Mondiale
  • Fabian Ruiz: lascerà decidere ai tifosi cosa fare per celebrare il successo

Potrebbe interessarti

Yamal, show del fratellino Keyne per la Spagna

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Oggi è il giorno della prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si...

Haaland torna a Oslo con un procione imbalsamato

ma dai!

Dopo l'eliminazione dal Mondiale, l'attaccante ha visitato in forma privata uno storico negozio...

Mondiali: iniziano le semifinali, il calendario

Mondiali

Dopo due giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. La prima semifinale in...

Accadde oggi: Pickford para un quasi-gol da sogno

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Morto a 38 anni l'arbitro Rob Dieperink

olanda

L'olandese è stato trovato privo di vita nella sua casa. Era stato escluso dai Mondiali a seguito...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE