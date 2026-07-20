Yamal, show del fratellino Keyne per la Spagna mondiale: le FOTO

Dopo la vittoria contro l'Argentina, è iniziata la festa della Spagna per la vittoria del Mondiale. Tutti gli occhi sono finiti su Yamal, non l'attaccante della Nazionale ma suo fratello minore Keyne. Il fratellino del fuoriclasse del Barça, infatti, è stato l'assoluto protagonista della gioia spagnola al Metlife Stadium: le immagini

SPAGNA-ARGENTINA, LA PARTITA