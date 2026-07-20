Yamal, show del fratellino Keyne per la Spagna mondiale: le FOTO

Dopo la vittoria contro l'Argentina, è iniziata la festa della Spagna per la vittoria del Mondiale. Tutti gli occhi sono finiti su Yamal, non l'attaccante della Nazionale ma suo fratello minore Keyne. Il fratellino del fuoriclasse del Barça, infatti, è stato l'assoluto protagonista della gioia spagnola al Metlife Stadium: le immagini
- Il piccolo Keyne è stata un po' la mascotte della Spagna per tutto il Mondiale, portafortuna per la squadra di De La Fuente
- Terminata la partita è subito andato ad abbracciare suo fratello. I due sono molto legati e Lamine ha più volte dedicato a lui gol ed esultanze
- Terminato l'abbraccio, è subito iniziata la festa: subito per terra, a sentire l'erba del campo. Da un bambino di tre anni non ci si sarebbe potuti aspettare niente di diverso
- Puoi anche aver appena vinto un Mondiale, ma se un bambino ti sfida...
- Tagliare una parte della rete è una tradizione importante e anche il fratello di Yamal ne ha ricevuto un pezzo da un poliziotto
- E a quel punto si è anche "preso" il cappello della polizia