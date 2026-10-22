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Coppa Intercontinentale 2026, dove e quando si gioca: le date

FIFA
@Fifa.com

Reso noto il calendario della Coppa Intercontinentale Fifa 2026. Le tre sfide si giocheranno in dicembre in Qatar. La finale, per la quale è già qualificato il Paris Saint-Germain, si giocherà mercoledì 16 dicembre

 

Torna a dicembre l'appuntamento con la Coppa Intercontinentale, la competizione per club organizzata dalla Fifa che mette a confronto le vincitrici dei principali tornei continentali delle sei confederazioni. La formula del torneo prevede che le sei squadre si affrontino in 3 sfide a eliminazione diretta, con la vincitrice della Uefa Champions League già qualificata di diritto alla finale. L'edizione 2026 sarà ospitata dal Qatar. Questo il calendario, approvato dal Consiglio Fifa:
 

Derby delle Americhe Fifa 2026
Mercoledì 9 dicembre - Stadio Jassim bin Hamad, Doha, Qatar
Vincitrice della Coppa Libertadores 2026 vs Toluca FC (Messico)

Coppa Challenger Fifa 2026

Sabato 12 dicembre - Stadio Jassim bin Hamad, Doha, Qatar

Vincitori del Derby delle Americhe Fifa 2026 vs Mamelodi Sundowns FC (Sudafrica)
 

Finale della Coppa Intercontinentale Fifa 2026

Mercoledì 16 dicembre 2026 - Stadio Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar
Paris Saint-Germain vs vincitrice della Coppa Challenger Fifa

 

 

 

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