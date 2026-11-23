Ancora una volta il Qatar ospita il Mondiale Under 17. E non sarà l'ultima: la Fifa ha assegnato al Paese ben cinque edizioni consecutive del torneo, dal 2025 al 2029. Una scelta particolare, soprattutto per una competizione che coinvolge 48 Nazionali. Ma perché proprio il Qatar? ECCO COSA PREVEDE L'ACCORDO CON LA FIFA