Due precedenti tra Italia e Costa d'Avorio al Mondiale Under 17, entrambi favorevoli agli Azzurrini. Il primo risale al 2005, quando la Nazionale allenata da Francesco Rocca vinse 4-3 a Chiclayo, in Perù. Il secondo nel 2013, con l'Italia di Daniele Zoratto che si impose 1-0 negli Emirati Arabi Uniti
Italia-Costa d'Avorio U17, il risultato in diretta live della partita del Mondiale
Secondo appuntamento al Mondiale U17 per l'Italia di Daniele Franceschini che alle 15.30 affronta la Costa d'Avorio dopo il convincente successo all'esordio contro la Giamaica. Gli Azzurrini cercano altri tre punti per blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Di seguito l'avvicinamento e la cronaca della partita
ITALIA-COSTA D'AVORIO U17, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA U17 (4-3-2-1): Galliera; Bonifazi, Diallo, Varali, Del Fabro; Gasparello, Okon-Engstler, Olivieri; Fugazzola, Corigliano; Perillo. Ct Franceschini.
COSTA D’AVORIO U17 (4-4-2): Keita; Abdouramane, Diabagate, Gnahore, Zoko; Traore, Coulibaly, Cisse, Youssouf Diabate; Harafat Diabate, Diarrassouba
Franceschini: "Sarà sfida impegnativa"
L'allenatore Daniele Franceschini tiene alta l'attenzione dopo il 6-0 alla Giamaica. Il ct azzurro ha presentato così la sfida contro gli ivoriani ai canali della Figc: "Sarà una sfida impegnativa, nella quale dovremo mettere in campo attenzione, determinazione e qualità"
Perché il Mondiale si gioca (di nuovo) in Qatar?
Ancora una volta il Qatar ospita il Mondiale Under 17. E non sarà l'ultima: la Fifa ha assegnato al Paese ben cinque edizioni consecutive del torneo, dal 2025 al 2029. Una scelta particolare, soprattutto per una competizione che coinvolge 48 Nazionali. Ma perché proprio il Qatar? ECCO COSA PREVEDE L'ACCORDO CON LA FIFA
Mondiale U17 ma giocato dall'Italia U18: il motivo
C'è una particolarità nel Mondiale Under 17. A rappresentare l'Italia è la Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini. Ma com'è possibile che una squadra di categoria superiore partecipi al torneo? VE LO SPIEGHIAMO QUI
Le classifiche dei gironi dei Mondiali U17
Come detto, Italia e Costa d'Avorio guidano il Gruppo E dopo la prima giornata entrambe con 3 punti. Qui di seguito trovi tutte le classifiche degli altri gironi (spoiler, non mancano le sorprese)
Mondiale Under 17: la classifica dell'Italia e degli altri gironiVai al contenuto
Come è andato l'esordio della Costa d'Avorio
Tre punti anche per la Costa d'Avorio che ha battuto 2-1 l'Uzbekistan nella prima giornata. Gli ivoriani sono passati in vantaggio al 7' con Hubert Yao, prima di subire il pareggio di Mukhammad Khakimov al 51'. A decidere la sfida è stato all'89' Abass Luc Diarrassouba Traoré, attaccante classe 2010 del Villarreal a cui bisogna prestare attenzione...
La formazione ufficiale dell'Italia
ITALIA U17 (4-3-2-1): Galliera; Bonifazi, Diallo, Varali, Del Fabro; Gasparello, Okon-Engstler, Olivieri; Fugazzola, Corigliano; Perillo. Ct Franceschini.
La formazione ufficiale della Costa d'Avorio
COSTA D’AVORIO U17 (4-4-2): Keita; Abdouramane, Diabagate, Gnahore, Zoko; Traore, Coulibaly, Cisse, Youssouf Diabate; Harafat Diabate, Diarrassouba
Alla scoperta degli Azzurrini
Nella vittoria contro la Giamaica, il grande protagonista è stato Federico Croci, talento classe 2010 della Fiorentina, autore di una doppietta nei primi 15 minuti e premiato come migliore in campo. A completare il 6-0 contro la Giamaica le reti di Diego Perillo, Gioele Giammattei e Thomas Corigliano, oltre all'autogol di Nolan. Qui di seguito puoi scoprire curiosità e storie di tutti i convocati per questo Mondiale
Alla scoperta dell'Italia ai Mondiali U17: chi sono e dove giocano gli AzzurriniVai al contenuto
Come è andato l'esordio dell'Italia
Esordio da sogno per l'Italia che nella prima giornata ha travolto la Giamaica con un netto 6-0. Partita già indirizzata nel primo tempo, chiuso sul 4-0, prima delle altre due reti nella ripresa. Un successo che ha permesso agli Azzurrini di conquistare subito il primo posto del girone, grazie alla migliore differenza reti, a pari merito proprio con la Costa d'Avorio
Italia-Giamaica 6-0: gol e spettacolo, dominio Azzurrini al Mondiale Under 17Vai al contenuto
Mondiali U17, Italia-Giamaica LIVE
Torna in campo l'Italia al Mondiale U17! Benvenuti nel liveblog del match contro la Costa d'Avorio: dopo il travolgente esordio contro la Giamaica, gli Azzurrini di Daniele Franceschini, campioni d'Europa in carica, scenderanno in campo alle 15.30 sul Campo 3 dell'Aspire Zone di Doha