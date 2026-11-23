Come funzionano gli accoppiamenti ai sedicesimi

Dicevamo. Nessun nuovo sorteggio dopo la fase a gironi: il regolamento Fifa prevede le prime due di ogni girone e le otto migliori terze sono qualificate ai sedicesimi dove verranno ordinate in tre classifiche separate in base al rendimento: punti conquistati, differenza reti e gol segnati e ulteriori criteri in caso di parità. Le migliori otto prime affrontano le otto migliori terze mentre le altre quattro prime sfidano le quattro seconde con il rendimento peggiore. Le otto migliori seconde, invece, si affrontano tra loro. Ecco perché per l'Italia sarebbe importante non soltanto chiudere al primo posto ma anche ottenere il miglior risultato possibile contro l'Uzbekistan: ogni punto e ogni gol possono incidere sulla posizione nella graduatoria delle vincitrici dei gironi e, di conseguenza, sull'avversaria dei sedicesimi.