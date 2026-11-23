Mondiali U17, Italia ai sedicesimi: come funzionano sorteggio e possibili avversarieMONDIALI U17
Dopo la vittoria contro la Costa d'Avorio, l'Italia è sicura di un posto nei sedicesimi del Mondiale U17 in Qatar. Giovedì contro l'Uzbekistan, gli Azzurrini si giocheranno il primo posto nel girone, fondamentale per conoscere l'avversaria nella fase a eliminazione diretta. Non è infatti previsto un nuovo sorteggio: gli accoppiamenti dipendono dai risultati delle 32 qualificate
Due vittorie su due, un'Italia convincente e qualificazione ai sedicesimi già in tasca al Mondiale U17. Dopo il netto 6-0 alla Giamaica, gli Azzurrini di Daniele Franceschini superano 2-1 anche la Costa d'Avorio, salendo così a 6 punti, con una differenza reti di +7. Si può già guardare alla prossima fase a eliminazione diretta ma prima c'è l'ultima partita del Gruppo E contro l'Uzbekistan, in programma giovedì 26 novembre. Agli Azzurrini basterà un pareggio per assicurarsi il primo posto che come vedremo, potrebbe essere determinante nel percorso ai Mondiali.
Potrebbe interessarti
Italia ai sedicesimi: Costa d'Avorio ko 2-1
Come funzionano gli accoppiamenti ai sedicesimi
Dicevamo. Nessun nuovo sorteggio dopo la fase a gironi: il regolamento Fifa prevede le prime due di ogni girone e le otto migliori terze sono qualificate ai sedicesimi dove verranno ordinate in tre classifiche separate in base al rendimento: punti conquistati, differenza reti e gol segnati e ulteriori criteri in caso di parità. Le migliori otto prime affrontano le otto migliori terze mentre le altre quattro prime sfidano le quattro seconde con il rendimento peggiore. Le otto migliori seconde, invece, si affrontano tra loro. Ecco perché per l'Italia sarebbe importante non soltanto chiudere al primo posto ma anche ottenere il miglior risultato possibile contro l'Uzbekistan: ogni punto e ogni gol possono incidere sulla posizione nella graduatoria delle vincitrici dei gironi e, di conseguenza, sull'avversaria dei sedicesimi.
Potrebbe interessarti
Mondiali U17, i gironi e la classifica dell'Italia
Mondiali U17, gli accoppiamenti dei sedicesimi
Le 8 migliori prime contro le 8 migliori terze
1^ migliore prima - 8^ migliore terza
2^ migliore prima - 7^ migliore terza
3^ migliore prima - 6^ migliore terza
4^ migliore prima - 5^ migliore terza
5^ migliore prima - 4^ migliore terza
6^ migliore prima - 3^ migliore terza
7^ migliore prima - 2^ migliore terza
8^ migliore prima - 1^ migliore terza
Le altre 4 prime contro le 4 peggiori seconde
9^ migliore prima - 12^ migliore seconda
10^ migliore prima - 11^ migliore seconda
11^ migliore prima - 10^ migliore seconda
12^ migliore prima - 9^ migliore seconda
Le 8 migliori seconde tra loro
1^ migliore seconda - 8^ migliore seconda
2^ migliore seconda - 7^ migliore seconda
3^ migliore seconda - 6^ migliore seconda
- 4^ migliore seconda - 5^ migliore seconda
Una precisazione importante: due nazionali provenienti dallo stesso girone non possono affrontarsi ai sedicesimi. Se gli accoppiamenti dovessero prevedere questa eventualità, la FIFA modificherà gli abbinamenti secondo i criteri regolamentari senza effettuare un nuovo sorteggio