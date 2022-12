Difendendo la porta negli ottavi contro la Polonia, il portiere francese ha eguagliato il record di Lilian Thuram: entrambi sono ora a 142 presenze in nazionale con i Bleus. E il mondiale in Qatar non è ancora finito... Sale in classifica anche Giroud, a quota 117 presenze, a sole 6 da Thierry Henry. La graduatoria completa dei calciatori più presenti nella nazionale francese

FRANCIA-POLONIA, LA CRONACA