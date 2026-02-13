Introduzione

Craig Bellamy, CT del Galles, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che saranno impegnati nel percorso dei play-off per strappare un pass per i Mondiali 2026. La speranza del Galles è una doppia sfida a Cardiff. Il 26 marzo contro la Bosnia e poi, sempre al Millenium Stadium con la vincente di Italia-Irlanda del Nord il 31 marzo