Introduzione
Craig Bellamy, CT del Galles, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che saranno impegnati nel percorso dei play-off per strappare un pass per i Mondiali 2026. La speranza del Galles è una doppia sfida a Cardiff. Il 26 marzo contro la Bosnia e poi, sempre al Millenium Stadium con la vincente di Italia-Irlanda del Nord il 31 marzo
Quello che devi sapere
Portieri
- DARLOW (Leeds)
- WARD (Wrexham)
- DAVIES (Sheffield Utd)
- KING (Everton)
Difensori
- DASILVA (Coventry)
- NORRINGTON-DAVIES (QPR)
- LAWLOR (Cardiff)
- CABANGO (Swansea)
- RODON (Leeds)
- WILLIAMS (Nottingham Forest)
- KPAKIO (Cardiff)
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Centrocampisti
- AMPADU (Leeds)
- SHEENAN (Bolton)
- JAMES (Leicester)
- CULLEN (Swansea)
- COLWILL (Cardiff)
- WILSON (Fulham)
- BROOKS (Bournemouth)
Attaccanti
- BROADHEAD (Wrexham)
- JOHNSON (Crystal Palace)
- THOMAS (Stoke)
- HARRIS (Oxford)
- KOUMAS (Hull City)
- JAMES (Leeds)
- MATONDO (Rangers)
- COLWILL (Cardiff)
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Il Commissario tecnico
- Craig BELLAMY, 46 anni gallese, è ct della Nazionale dal 9 luglio 2024. Il bilancio delle 15 partite da allenatore del Galles è di 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sole sconfitte.
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