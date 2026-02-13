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Galles, i convocati contro la Bosnia per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Mondiali

Introduzione

Craig Bellamy, CT del Galles, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che saranno impegnati nel percorso dei play-off per strappare un pass per i Mondiali 2026. La speranza del Galles è una doppia sfida a Cardiff. Il 26 marzo contro la Bosnia e poi, sempre al Millenium Stadium con la vincente di Italia-Irlanda del Nord il 31 marzo

Quello che devi sapere

Portieri

  • DARLOW (Leeds)
  • WARD (Wrexham)
  • DAVIES (Sheffield Utd)
  • KING (Everton)

1/5

Difensori

  • DASILVA (Coventry)
  • NORRINGTON-DAVIES (QPR)
  • LAWLOR (Cardiff)
  • CABANGO (Swansea)
  • RODON (Leeds)
  • WILLIAMS (Nottingham Forest)
  • KPAKIO (Cardiff)

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Centrocampisti

  • AMPADU (Leeds)
  • SHEENAN (Bolton)
  • JAMES (Leicester)
  • CULLEN (Swansea)
  • COLWILL (Cardiff)
  • WILSON (Fulham)
  • BROOKS (Bournemouth)

3/5

Attaccanti

  • BROADHEAD (Wrexham)
  • JOHNSON (Crystal Palace)
  • THOMAS (Stoke)
  • HARRIS (Oxford)
  • KOUMAS (Hull City)
  • JAMES (Leeds)
  • MATONDO (Rangers)
  • COLWILL (Cardiff)

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Il Commissario tecnico

  • Craig BELLAMY, 46 anni gallese, è ct della Nazionale dal 9 luglio 2024. Il bilancio delle 15 partite da allenatore del Galles è di 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sole sconfitte. 

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