Juventus, il calendario delle amichevoli estive

Introduzione
Sono cinque le amichevoli estive già ufficializzate dalla Juventus di Luciano Spalletti, due in Europa e tre nel corso di una tournèe in Asia e Australia. La prima amichevole è prevista per il prossimo 18 luglio a Basilea; la seconda una settimana dopo a Liegi contro lo Standard. In agosto fissati tre match, contro Chelsea, Inter e Palermo.
Quello che devi sapere
Basilea-Juventus il 18 luglio alle 15.30
Sabato 18 luglio, ore 15.30: Basilea-Juventus, St. Jakob-Park (Basilea)
Standard Liegi-Juventus il 25 luglio alle 20.00
- Sabato 25 luglio, ore 20.00: Standard Liegi-Juventus, Stade de Sclessin (Liegi)
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Chelsea-Juventus il 5 agosto
- Mercoledì 5 agosto: Chelsea-Juventus, Kai Tak Stadium (Hong Kong)
Inter-Juventus l'8 agosto
- Sabato 8 agosto: Inter-Juventus, Optus Stadium (Perth)
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Juventus-Palermo l' 11 agosto
- Martedì 11 agosto, Juventus-Palermo, Optus Stadium (Perth)
Il riepilogo delle amichevoli estive dei bianconeri
- · Sabato 18 luglio, ore 15.30: Basilea-Juventus, St. Jakob-Park (Basilea)
- · Sabato 25 luglio, ore 20.00: Standard Liegi-Juventus, Stade de Sclessin (Liegi)
- · Mercoledì 5 agosto: Chelsea-Juventus, Kai Tak Stadium (Hong Kong)
- · Sabato 8 agosto: Inter-Juventus, Optus Stadium (Perth)
- · Martedì 11 agosto, Juventus-Palermo, Optus Stadium (Perth)
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