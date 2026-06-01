Juventus, il calendario delle amichevoli estive

Introduzione

Sono cinque le amichevoli estive già ufficializzate dalla Juventus di Luciano Spalletti, due in Europa e tre nel corso di una tournèe in Asia e Australia. La prima amichevole è prevista per il prossimo 18 luglio a Basilea; la seconda una settimana dopo a Liegi contro lo Standard. In agosto fissati tre match, contro Chelsea, Inter e Palermo.