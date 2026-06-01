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Juventus, il calendario delle amichevoli estive

Serie A

Introduzione

Sono cinque le amichevoli estive già ufficializzate dalla Juventus di Luciano Spalletti, due in Europa e tre nel corso di una tournèe in Asia e Australia. La prima amichevole è prevista per il prossimo 18 luglio a Basilea; la seconda una settimana dopo a Liegi contro lo Standard. In agosto fissati tre match, contro Chelsea, Inter e Palermo.

Quello che devi sapere

Basilea-Juventus il 18 luglio alle 15.30

  • Sabato 18 luglio, ore 15.30: Basilea-Juventus, St. Jakob-Park (Basilea) 

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Standard Liegi-Juventus il 25 luglio alle 20.00

  • Sabato 25 luglio, ore 20.00: Standard Liegi-Juventus, Stade de Sclessin (Liegi)

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Chelsea-Juventus il 5 agosto

  • Mercoledì 5 agosto: Chelsea-Juventus, Kai Tak Stadium  (Hong Kong)

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Inter-Juventus l'8 agosto

  • Sabato 8 agosto: Inter-Juventus, Optus Stadium (Perth)

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Juventus-Palermo l' 11 agosto

  • Martedì 11 agosto, Juventus-Palermo, Optus Stadium (Perth)

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Il riepilogo delle amichevoli estive dei bianconeri

  • ·      Sabato 18 luglio, ore 15.30: Basilea-Juventus, St. Jakob-Park (Basilea) 
  • ·      Sabato 25 luglio, ore 20.00: Standard Liegi-Juventus, Stade de Sclessin (Liegi)
  • ·      Mercoledì 5 agosto: Chelsea-Juventus, Kai Tak Stadium  (Hong Kong)
  • ·      Sabato 8 agosto: Inter-Juventus, Optus Stadium (Perth)
  • ·      Martedì 11 agosto, Juventus-Palermo, Optus Stadium (Perth)

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