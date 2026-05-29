Introduzione

Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali 2026. La competizione, che prenderà il via l'11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada, non vedrà l'Italia tra le protagoniste, ma saranno comunque numerosi i rappresentanti della Serie A presenti in campo. In totale sono 65 i giocatori convocati dai club del massimo campionato italiano: il dato comprende le neopromosse Venezia, Frosinone e Monza (mentre non include le retrocesse Verona, Cremonese e Pisa). La squadra con il maggior numero di convocati è il Milan, con ben dieci giocatori, seguito da Juventus e Inter (7) e Roma (6). Di seguito l'elenco completo di tutti i calciatori della Serie A convocati.

IL CALENDARIO DEI MONDIALI: LE DATE E GLI ORARI