Introduzione
Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali 2026. La competizione, che prenderà il via l'11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada, non vedrà l'Italia tra le protagoniste, ma saranno comunque numerosi i rappresentanti della Serie A presenti in campo. In totale sono 65 i giocatori convocati dai club del massimo campionato italiano: il dato comprende le neopromosse Venezia, Frosinone e Monza (mentre non include le retrocesse Verona, Cremonese e Pisa). La squadra con il maggior numero di convocati è il Milan, con ben dieci giocatori, seguito da Juventus e Inter (7) e Roma (6). Di seguito l'elenco completo di tutti i calciatori della Serie A convocati.
Quello che devi sapere
Atalanta
- Isak Hien (Svezia)
- Sead Kolasinac (Bosnia)
- Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
- Mario Pasalic (Croazia)
- Marten De Roon (Olanda)
- Charles De Ketelaere (Belgio)
- Kamaldeen Sulemana (Ghana)
Bologna
- Nikola Moro (Croazia)
- Lewis Ferguson (Scozia)
- Remo Freuler (Svizzera)
- Torbjorn Heggem (Norvegia)
- Jhon Lucumi (Colombia)
pubblicità
Cagliari
- Yerry Mina (Colombia)
Como
- Martin Baturina (Croazia)
- Nico Paz (Argentina)
- Assane Diao (Senegal)
pubblicità
Cremonese
- Morten Thorsby (Norvegia)
- Antonio Sanabria (Paraguay)
Fiorentina
- Marin Pongracic (Croazia)
pubblicità
Genoa
- Leo Ostigard (Norvegia)
- Johan Vasquez (Messico)
Inter
- Lautaro Martinez (Argentina)
- Marcus Thuram (Francia)
- Hakan Calhanoglu (Turchia)
- Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio)
- Petar Sucic (Croazia)
- Manuel Akanji (Svizzera)
- Denzel Dumfries (Olanda)
pubblicità
Juventus
- Kenan Yildiz (Turchia)
- Jonathan David (Canada)
- Emil Holm (Svezia)
- Gleison Bremer (Brasile)
- Francisco Conceiçao (Portogallo)
- Weston McKennie (Stati Uniti)
- Teun Koopmeiners (Olanda)
Milan
- Mike Maignan (Francia)
- Adrien Rabiot (Francia)
- Koni De Winter (Belgio)
- Alexis Saelemaekers (Belgio)
- Luka Modric (Croazia)
- Rafael Leao (Portogallo)
- Ardon Jashari (Sveizzera)
- Christian Pulisic (Stati Uniti)
- Santiago Gimenez (Messico)
pubblicità
Napoli
- Kevin De Bruyne (Belgio)
- Romelu Lukaku (Belgio)
- Scott McTominay (Scozia)
- Mathias Olivera (Uruguay)
Parma
- Zion Suzuki (Giappone)
- Alessandro Circati (Australia)
pubblicità
Pisa
- Michel Aebischer (Svizzera)
Roma
- Manu Koné (Francia)
- Donyell Malen (Olanda)
- Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
- Wesley (Brasile)
- Neil El Aynaoui (Marocco)
- Zeki Celik (Turchia)
pubblicità
Sassuolo
- Tarik Muharemovic (Bosnia)
- Kristian Thorstvedt (Norvegia)
- Cristian Volpato (Australia)
- Ismael Koné (Canada)
Torino
- Nikola Vlasic (Croazia)
- Ché Adams (Scozia)
- Marcus Pedersen (Norvegia)
pubblicità
Udinese
- Jesper Karlstrom (Svezia)
Verona
- Rafik Belghali (Algeria)
pubblicità
Nessun convocato per Lecce e Lazio
- Sono le uniche due squadre della Serie A 2025/26 a non avere alcun convocato per i prossimi Mondiali.
I convocati delle 3 squadre neopromosse in Serie A
VENEZIA
- Michael Svoboda (Austria)
- John Yeboah (Ecuador)
FROSINONE
- Fares Ghedjemis (Algeria)
MONZA
- nessun convocato
pubblicità