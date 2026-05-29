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Serie A, i giocatori convocati per i Mondiali 2026: da Lautaro Martinez a Malen

Mondiali

Introduzione

Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali 2026. La competizione, che prenderà il via l'11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada, non vedrà l'Italia tra le protagoniste, ma saranno comunque numerosi i rappresentanti della Serie A presenti in campo. In totale sono 65 i giocatori convocati dai club del massimo campionato italiano: il dato comprende le neopromosse Venezia, Frosinone e Monza (mentre non include le retrocesse Verona, Cremonese e Pisa). La squadra con il maggior numero di convocati è il Milan, con ben dieci giocatori, seguito da Juventus e Inter (7) e Roma (6). Di seguito l'elenco completo di tutti i calciatori della Serie A convocati.

IL CALENDARIO DEI MONDIALI: LE DATE E GLI ORARI

Quello che devi sapere

Atalanta

  • Isak Hien (Svezia)
  • Sead Kolasinac (Bosnia)
  • Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)
  • Mario Pasalic (Croazia)
  • Marten De Roon (Olanda)
  • Charles De Ketelaere (Belgio)
  • Kamaldeen Sulemana (Ghana)

1/20

Bologna

  • Nikola Moro (Croazia)
  • Lewis Ferguson (Scozia)
  • Remo Freuler (Svizzera)
  • Torbjorn Heggem (Norvegia)
  • Jhon Lucumi (Colombia)

2/20
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Cagliari

  • Yerry Mina (Colombia)

3/20

Como

  • Martin Baturina (Croazia)
  • Nico Paz (Argentina)
  • Assane Diao (Senegal)

4/20
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Cremonese

  • Morten Thorsby (Norvegia)
  • Antonio Sanabria (Paraguay)

5/20

Fiorentina

  • Marin Pongracic (Croazia)

6/20
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Genoa

  • Leo Ostigard (Norvegia)
  • Johan Vasquez (Messico)

7/20

Inter

  • Lautaro Martinez (Argentina)
  • Marcus Thuram (Francia)
  • Hakan Calhanoglu (Turchia)
  • Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio)
  • Petar Sucic (Croazia)
  • Manuel Akanji (Svizzera)
  • Denzel Dumfries (Olanda)

8/20
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Juventus

  • Kenan Yildiz (Turchia) 
  • Jonathan David (Canada)
  • Emil Holm (Svezia)
  • Gleison Bremer (Brasile)
  • Francisco Conceiçao (Portogallo)
  • Weston McKennie (Stati Uniti)
  • Teun Koopmeiners (Olanda)

9/20

Milan

  • Mike Maignan (Francia)
  • Adrien Rabiot (Francia)
  • Koni De Winter (Belgio)
  • Alexis Saelemaekers (Belgio)
  • Luka Modric (Croazia)
  • Rafael Leao (Portogallo)
  • Ardon Jashari (Sveizzera)
  • Christian Pulisic (Stati Uniti)
  • Santiago Gimenez (Messico)

10/20
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Napoli

  • Kevin De Bruyne (Belgio)
  • Romelu Lukaku (Belgio)
  • Scott McTominay (Scozia)
  • Mathias Olivera (Uruguay)

11/20

Parma

  • Zion Suzuki (Giappone)
  • Alessandro Circati (Australia)

12/20
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Pisa

  • Michel Aebischer (Svizzera)

13/20

Roma

  • Manu Koné (Francia)
  • Donyell Malen (Olanda)
  • Evan Ndicka (Costa d'Avorio)
  • Wesley (Brasile)
  • Neil El Aynaoui (Marocco)
  • Zeki Celik (Turchia)

14/20
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Sassuolo

  • Tarik Muharemovic (Bosnia)
  • Kristian Thorstvedt (Norvegia)
  • Cristian Volpato (Australia)
  • Ismael Koné (Canada)

15/20

Torino

  • Nikola Vlasic (Croazia)
  • Ché Adams (Scozia)
  • Marcus Pedersen (Norvegia)

16/20
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Udinese

  • Jesper Karlstrom (Svezia)

17/20

Verona

  • Rafik Belghali (Algeria)

18/20
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Nessun convocato per Lecce e Lazio

  • Sono le uniche due squadre della Serie A 2025/26 a non avere alcun convocato per i prossimi Mondiali. 

19/20

I convocati delle 3 squadre neopromosse in Serie A

VENEZIA

  • Michael Svoboda (Austria)
  • John Yeboah (Ecuador)

 

FROSINONE

  • Fares Ghedjemis (Algeria)

 

MONZA

  • nessun convocato

20/20
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