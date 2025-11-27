Mondiali 2026, calendario partite dai gironi alla finale: date e orariLA GUIDA
Introduzione
Sono stati sorteggiati i dodici gironi che daranno vita al prossimo Mondiale: l'Italia — come possibile qualificata via playoff — è stata inserita nel gruppo B insieme ai padroni di casa del Canada, Svizzera e Qatar. I possibili appuntamenti degli azzurri nel girone sono il 12/13, 18 e 24 giugno e la sequenza di partite sarà questa: primo (eventuale) match col Canada, seconda giorata contro la Svizzera e ultima col Qatar.
Ma qual è il calendario? E quali sono le regole? Al momento conosciamo le date dei vari gruppi e gli accoppiamenti delle partite, ma gli orari e i luoghi saranno annunciati sabato 6 dicembre alle 18, ventiquattro ore esatte dopo il sorteggio. Messico-Sudafrica sarà la partita inaugurale giovedì 11 giugno, la fase a eliminazione diretta inizierà il 28 giugno, appuntamento con la finale domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium
Quello che devi sapere
Come funziona il calendario
Vero, dobbiamo ancora qualificarci e passare sull'Irlanda del Nord e, poi, su una tra Galles e Bosnia, ma il sorteggio americano sembra averci sorriso, per ora. Il playoff azzurro è infatti finito nel gruppo B coi padroni di casa del Canada, la Svizzera e il Qatar, e li potremmo sfidare esattamente in questo ordine.
Spieghiamoci meglio: seppur il calendario completo — con luoghi e orari delle partite — sarà annunciato solo sabato 6 dicembre alle 18 (ventiquattro ore esatte dopo il sorteggio), il regolamento ufficiale ci permette già di conoscere la sequenza dei possibili match degli azzurri. L'ordine delle nazionali che vedete assegnato nei vari gironi, infatti, non è casuale. È una sequenza. Prendiamo proprio il gruppo B come esempio: Canada, playoff Uefa A, Qatar e Svizzera. Cioè: Canada in posizione 1, playoff Uefa in posizione 2, Qatar in posizione 3 e Svizzera in posizione 4.
Ma, quindi, cosa dice il regolamento? Che la prima giornata accoppierà le squadre nella posizioni 1-2 e nelle posizioni 3-4. Quindi sarà Canada contro Italia (se ci qualificheremo) e Qatar contro Svizzera. Giornata due con accoppiamenti 1-3 e 4-2, tradotto: Canada-Qatar e Svizzera-Italia. L'ultima giornata prevede le coppie 4-1 e 2-3, quindi Svizzera-Canada e Italia-Qatar.
Il possibile gruppo dell'Italia: girone B con Canada, Qatar e Svizzera
(Playoff Uefa A: Italia / Irlanda del Nord / Galles / Bosnia)
- Giornata 1: venerdì 12 giugno, Toronto Stadium
- Canada-Playoff Uefa A o Svizzera Qatar
- Giornata 1: sabato 13 giugno, San Francisco Bay Area Stadium
- Canada-Playoff Uefa A o Svizzera Qatar
- Giornata 2: giovedì 18 giugno, Los Angeles Stadium
- Giornata 2: giovedì 18 giugno, BC Place Vancouver
- Giornata 3: mercoledì 24 giugno, BC Place Vancouver
- Giornata 3: mercoledì 24 giugno, Seattle Stadium
- Svizzera-Canada o Playoff Uefa A-Qatar
Gruppo A (Messico, Sudafrica, Corea del Sud, playoff Uefa D)
(Playoff Uefa D: Danimarca / Macedonia del Nord / Repubblica Ceca / Irlanda)
- Giornata 1: Messico-Sudafrica, giovedì 11 giugno (orario da confermare), Mexico City Stadium
- Giornata 1: Corea del Sud-Playoff Uefa D, giovedì 11 giugno (orario da confermare), Estadio Guadalajara
- Giornata 2: giovedì 18 giugno (orario da confermare), Atlanta Stadium
- Giornata 2: giovedì 18 giugno (orario da confermare), Estadio Guadalajara
- Messico-Corea del Sud o Playoff Europa D-SudAfrica
- Giornata 3: mercoledì 24 giugno (orario da confermare), Mexico City Stadium
- Playoff Uefa D-Messico o SudAfrica-Corea del Sud
- Giornata 3: mercoledì 24 giugno (orario da confermare), Estadio Monterrey
- Playoff Uefa D-Messico o SudAfrica-Corea del Sud
Gruppo C (Brasile, Marocco, Haiti, Scozia)
- Giornata 1: sabato 13 giugno (orario da confermare), Boston Stadium
- Brasile-Marocco o Haiti-Scozia
- Giornata 1: sabato 13 giugno (orario da confermare), New York New Jersey Stadium
- Brasile-Marocco o Haiti-Scozia
- Giornata 2: venerdì 19 giugno (orario da confermare), Philadelphia Stadium
- Giornata 2: venerdì 19 giugno (orario da confermare), Boston Stadium
- Brasile-Haiti o Scozia-Marocco
- Giornata 3: mercoledì 24 giugno (orario da confermare), Miami Stadium
- Giornata 3: mercoledì 24 giugno (orario da confermare), Atlanta Stadium
- Scozia-Brasile o Haiti-Marocco
Gruppo D (Usa, Paraguay, Australia, Playoff Uefa C)
(Playoff Uefa C: Turchia / Romania / Slovacchia / Kosovo)
- Giornata 1: venerdì 12 giugno (orario da confermare), Los Angeles Stadium
- Giornata 1: sabato 13 giugno (orario da confermare), BC Place Vancouver
- Usa-Paraguay o Australia-Playoff Uefa C
- Giornata 2: venerdì 19 giugno (orario da confermare), San Francisco Bay Area Stadium
- Giornata 2: venerdì 19 giugno (orario da confermare), Seattle Stadium
- Usa-Australia o Playoff Uefa C-Paraguay
- Giornata 3: giovedì 25 giugno (orario da confermare), Los Angeles Stadium
- Giornata 3: giovedì 25 giugno (orario da confermare), San Francisco Bay Area Stadium
- Playoff Uefa C-Usa o Paraguay-Australia
Gruppo E (Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador)
- Giornata 1: domenica 14 giugno (orario da confermare), Philadelphia Stadium
- Giornata 1: domenica 14 giugno (orario da confermare), Houston Stadium
- Germania-Curacao o Costa D'Avorio-Ecuador
- Giornata 2: sabato 20 giugno (orario da confermare), Toronto Stadium
- Giornata 2: sabato 20 giugno (orario da confermare), Kansas City Stadium
- Germania-Costa D'Avorio o Ecuador-Curacao
- Giornata 3: giovedì 25 giugno (orario da confermare), Philadelphia Stadium
- Giornata 3: giovedì 25 giugno (orario da confermare), New York New Jersey Stadium
- Ecuador-Germania o Curacao-Costa D'Avorio
Gruppo F (Olanda, Giappone, Playoff Uefa B, Tunisia)
(Playoff Uefa B: Ucraina / Svezia / Polonia / Albania)
- Giornata 1: domenica 14 giugno (orario da confermare), Dallas Stadium
- Olanda-Giappone o Playoff Uefa B-Tunisia
- Giornata 1: domenica 14 giugno (orario da confermare), Estadio Monterrey
- Olanda-Giappone o Playoff Uefa B-Tunisia
- Giornata 2: sabato 20 giugno (orario da confermare), Houston Stadium
- Olanda-Playoff Uefa B o Tunisia-Giappone
- Giornata 2: sabato 20 giugno (orario da confermare), Estadio Monterrey
- Olanda-Playoff Uefa B o Tunisia-Giappone
- Giornata 3: giovedì 25 giugno (orario da confermare), Dallas Stadium
- Tunisia-Olanda o Giappone-Playoff Uefa B
- Giornata 3: giovedì 25 giugno (orario da confermare), Kansas City Stadium
- Tunisia-Olanda o Giappone-Playoff Uefa B
Gruppo G (Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda)
- Giornata 1: lunedì 15 giugno (orario da confermare), Los Angeles Stadium
- Belgio-Egitto o Iran-Nuova Zelanda
- Giornata 1: lunedì 15 giugno (orario da confermare), Seattle Stadium
- Belgio-Egitto o Iran-Nuova Zelanda
- Giornata 2: domenica 21 giugno (orario da confermare), Los Angeles Stadium
- Belgio-Iran o Nuova Zelanda-Egitto
- Giornata 2: domenica 21 giugno (orario da confermare), BC Place Vancouver
- Belgio-Iran o Nuova Zelanda-Egitto
- Giornata 3: venerdì 26 giugno (orario da confermare), Seattle Stadium
- Nuova Zelanda-Belgio o Egitto-Iran
- Giornata 3: venerdì 26 giugno (orario da confermare), BC Place Vancouver
- Nuova Zelanda-Belgio o Egitto-Iran
Gruppo H (Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay)
- Giornata 1: lunedì 15 giugno (orario da confermare), Miami Stadium
- Spagna-Capo Verde o Arabia-Saudita-Uruguay
- Giornata 1: lunedì 15 giugno (orario da confermare), Atlanta Stadium
- Spagna-Capo Verde o Arabia-Uruguay
- Giornata 2: domenica 21 giugno (orario da confermare), Miami Stadium
- Spagna-Arabia Saudita o Uruguay-Capo Verde
- Giornata 2: domenica 21 giugno (orario da confermare), Atlanta Stadium
- Spagna-Arabia Saudita o Uruguay-Capo Verde
- Giornata 3: venerdì 26 giugno (orario da confermare), Houston Stadium
- Uruguay-Spagna o Capo Verde-Arabia-Saudita
- Giornata 3: venerdì 26 giugno (orario da confermare), Estadio Guadalajara
- Uruguay-Spagna o Capo Verde-Arabia-Saudita
Gruppo I (Francia, Senegal, Playoff Fifa 2, Norvegia)
(Playoff Fifa 2: Bolivia / Suriname / Iraq)
- Giornata 1: martedì 16 giugno (orario da confermare), New York New Jersey Stadium
- Francia-Senegal o Playoff Fifa2 -Norvegia
- Giornata 1: martedì 16 giugno (orario da confermare), Boston Stadium
- Francia-Senegal o Playoff Fifa2-Norvegia
- Giornata 2: lunedì 22 giugno (orario da confermare), New York New Jersey Stadium
- Francia-Playoff Fifa2 o Norvegia-Senegal
- Giornata 2: lunedì 22 giugno (orario da confermare), Philadelphia Stadium
- Francia-Playoff Fifa2 o Norvegia-Senegal
- Giornata 3: venerdì 26 giugno (orario da confermare), Boston Stadium
- Norvegia-Francia o Senegal-Playoff Fifa2
- Giornata 3: venerdì 26 giugno (orario da confermare), Toronto Stadium
- Norvegia-Francia o Senegal-Playoff Fifa2
Gruppo J (Argentina, Algeria, Austria, Giordania)
- Giornata 1: martedì 16 giugno (orario da confermare), Kansas City Stadium
- Argentina-Algeria o Austria-Giordania
- Giornata 1: martedì 16 giugno (orario da confermare), San Francisco Bay Area Stadium
- Argentina-Algeria o Austria-Giordania
- Giornata 2: lunedì 22 giugno (orario da confermare),Dallas Stadium
- Argentina-Austria o Giordania-Algeria
- Giornata 2: lunedì 22 giugno (orario da confermare), San Francisco Bay Area Stadium
- Argentina-Austria o Giordania-Algeria
- Giornata 3: sabato 27 giugno (orario da confermare), Kansas City Stadium
- Giordania-Argentina o Algeria-Austria
- Giornata 3: sabato 27 giugno (orario da confermare), Dallas Stadium
- Giordania-Argentina o Algeria-Austria
Gruppo K (Portogallo, Playoff Fifa 1, Uzbekistan, Colombia)
(Playoff Fifa 1: Nuova Caledonia / Giamaica / Congo)
- Giornata 1: mercoledì 17 giugno (orario da confermare), Houston Stadium
- Portogallo-Playoff Fifa1 o Uzbekistan-Colombia
- Giornata 1: mercoledì 17 giugno (orario da confermare), Mexico City Stadium
- Portogallo-Playoff Fifa1 o Uzbekistan-Colombia
- Giornata 2: martedì 23 giugno (orario da confermare), Houston Stadium
- Portogallo-Uzbekistan o Colombia-Playoff Fifa1
- Giornata 2: martedì 23 giugno (orario da confermare), Estadio Guadalajara
- Portogallo-Uzbekistan o Colombia-Playoff Fifa1
- Giornata 3: sabato 27 giugno (orario da confermare), Miami Stadium
- Colombia-Portogallo o Uzbekistan-Playoff Fifa1
- Giornata 3: sabato 27 giugno (orario da confermare), Atlanta Stadium
- Colombia-Portogallo o Uzbekistan-Playoff Fifa1
Gruppo L (Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama)
- Giornata 1: mercoledì 17 giugno (orario da confermare), Toronto Stadium
- Inghilterra-Croazia o Ghana-Panama
- Giornata 1: mercoledì 17 giugno (orario da confermare), Dallas Stadium
- Inghilterra-Croazia o Ghana-Panama
- Giornata 2: martedì 23 giugno (orario da confermare), Boston Stadium
- Inghilterra-Ghana o Panama-Croazia
- Giornata 2: martedì 23 giugno (orario da confermare), Dallas Stadium
- Inghilterra-Ghana o Panama-Croazia
- Giornata 3: sabato 27 giugno (orario da confermare), New York New Jersey Stadium
- Panama-Inghilterra o Croazia-Ghana
- Giornata 3: sabato 27 giugno (orario da confermare), Philadelphia Stadium
- Panama-Inghilterra o Croazia-Ghana
Sedicesimi di finale (orari da confermare)
- Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno, Los Angeles Stadium (partita 73)
- Prima Gruppo E - Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno, Boston Stadium (partita 74)
- Vincente Gruppo F - Seconda Gruppo C, lunedì 29 giugno, Estadio Monterrey (partita 75)
- Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno, Houston Stadium (partita 76)
- Vincente Gruppo I - Terzo posto C/D/F/G/H, martedì 30 giugno, New York New Jersey Stadium (partita 77)
- Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno, Dallas Stadium (partita 78)
- Vincente Gruppo A - Terzo posto C/E/F/H/I, martedì 30 giugno, Mexico City Stadium (partita 79)
- Vincente Gruppo L - Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio, Atlanta Stadium (partita 80)
- Vincente Gruppo D - Gruppo B/E/F/I/J mercoledì 1 luglio, San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)
- Vincente Gruppo G - Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio, Seattle Stadium (partita 82)
- Seconda Gruppo K - Seconda Gruppo L, giovedì 2 luglio, Toronto Stadium (partita 83)
- Vincente Gruppo H - Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio, Los Angeles Stadium (partita 84)
- Vincente Gruppo B - Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, giovedì 2 luglio, BC Place Vancouver (partita 85)
- Vincente Gruppo J - Seconda Gruppo H, venerdì 3 luglio, Miami Stadium (partita 86)
- Vincente Gruppo K - Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, venerdì 3 luglio, Kansas City Stadium (partita 87)
- Seconda Gruppo D - Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio, Dallas Stadium (partita 88)
Ottavi di finale (orari da confermare)
- Vincente partita 74 - Vincente partita 77, sabato 4 luglio, Philadelphia Stadium (partita 89)
- Vincente partita 73 - Vincente partita 75, sabato 4 luglio, Houston Stadium (partita 90)
- Vincente partita 76 - Vincente partita 78, domenica 5 luglio, New York New Jersey Stadium (partita 91)
- Vincente partita 79 - Vincente partita 80, domenica 5 luglio, Mexico City Stadium (partita 92)
- Vincente partita 83 - Vincente partita 84, lunedì 6 luglio, Dallas Stadium (partita 93)
- Vincente partita 81 - Vincente partita 82, lunedì 6 luglio, Seattle Stadium (partita 94)
- Vincente partita 86 - Vincente partita 88, martedì 7 luglio, Atlanta Stadium (partita 95)
- Vincente partita 85 - Vincente partita 87, martedì 7 luglio, BC Place Vancouver (partita 96)
Quarti di finale (orari da confermare)
- Vincente partita 89 - Vincente partita 90, giovedì 9 luglio, Boston Stadium (partita 97)
- Vincente partita 93 - Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio, Los Angeles Stadium (partita 98)
- Vincente partita 91 - Vincente partita 92, sabato 11 luglio, Miami Stadium (partita 99)
- Vincente partita 95 - Vincente partita 96, sabato 11 luglio, Kansas City Stadium (partita 100)
Semifinali (orari da confermare)
- Vincente partita 97 - Vincente partita 98, martedì 14 luglio, Dallas Stadium (partita 101)
- Vincente partita 99 - Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio, Atlanta Stadium (partita 102)
Finali (orario da confermare)
- Finale, domenica 19 luglio, New York New Jersey Stadium
- Finale terzo posto, sabato 18 luglio, Miami Stadium