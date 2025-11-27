Introduzione

Sono stati sorteggiati i dodici gironi che daranno vita al prossimo Mondiale: l'Italia — come possibile qualificata via playoff — è stata inserita nel gruppo B insieme ai padroni di casa del Canada, Svizzera e Qatar. I possibili appuntamenti degli azzurri nel girone sono il 12/13, 18 e 24 giugno e la sequenza di partite sarà questa: primo (eventuale) match col Canada, seconda giorata contro la Svizzera e ultima col Qatar.

Ma qual è il calendario? E quali sono le regole? Al momento conosciamo le date dei vari gruppi e gli accoppiamenti delle partite, ma gli orari e i luoghi saranno annunciati sabato 6 dicembre alle 18, ventiquattro ore esatte dopo il sorteggio. Messico-Sudafrica sarà la partita inaugurale giovedì 11 giugno, la fase a eliminazione diretta inizierà il 28 giugno, appuntamento con la finale domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium

