Ousmane Dembélé non è stato tra i più brillanti nella vittoria della Francia sul Senegal. L'attaccante del Psg non ha mai segnato ai Mondiali nonostante le 12 presenze: non è però l'unico Pallone d'Oro a non aver trovato (ancora) il gol nell'evento più importante. Il classe 1997 è in una lista illustre di 17 calciatori: alcuni non si sono mai sbloccati, altri sono stati penalizzati dal ruolo e qualcuno non ha mai partecipato a una Coppa del Mondo. Ecco quali sono

ECCO INVECE I MIGLIORI MARCATORI DEI MONDIALI