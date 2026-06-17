Giocatori col Pallone d'Oro ma senza gol ai Mondiali: da Van Basten a Dembelé
Ousmane Dembélé non è stato tra i più brillanti nella vittoria della Francia sul Senegal. L'attaccante del Psg non ha mai segnato ai Mondiali nonostante le 12 presenze: non è però l'unico Pallone d'Oro a non aver trovato (ancora) il gol nell'evento più importante. Il classe 1997 è in una lista illustre di 17 calciatori: alcuni non si sono mai sbloccati, altri sono stati penalizzati dal ruolo e qualcuno non ha mai partecipato a una Coppa del Mondo. Ecco quali sono
- Pallone d'Oro nel 1956 (il 1° nella storia)
- 0 gol in 3 presenze tra i Mondiali 1950 e 1954
- Pallone d'Oro nel 1960
- 0 gol in 4 presenze tra i Mondiali 1962 e 1966
- Pallone d'Oro nel 1961
- 0 gol in 2 presenze nel Mondiale 1962 con l'Italia
- Pallone d'Oro nel 1964
- 0 gol in 1 presenza nel Mondiale 1974
- Pallone d'Oro nel 1977
- 0 gol in 1 presenza nel Mondiale 1986
- Pallone d'Oro nel 1978 e 1979
- 0 gol in 1 presenza nel Mondiale 1982
- Pallone d'Oro nel 1988, 1989 e 1992
- 0 gol in 4 presenze nel Mondiale 1990
- Pallone d'Oro nel 1996
- 0 gol in 4 presenze nel Mondiale 1994 con la Germania
- Pallone d'Oro nel 2000
- 0 gol in 10 presenze tra i Mondiali 2002 e 2006
- Pallone d'Oro nel 2003
- 0 gol in 3 presenze nel Mondiale 2006
- Pallone d'Oro nel 2006
- 0 gol in 18 presenze tra i Mondiali 1998, 2002, 2006 e 2010
- Pallone d'Oro nel 2024
- 0 gol in 5 presenze tra i Mondiali 2022 e 2026*
- Pallone d'Oro nel 2025
- 0 gol in 12 presenze tra i Mondiali 2018, 2022 e 2026*
- GEORGE BEST (Irlanda del Nord)
- ALFREDO DI STEFANO (Argentina e Spagna)*
- GEORGE WEAH (Liberia)*
- LEV YASHIN (Unione Sovietica)*