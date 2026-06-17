 Giocatori Palloni d'Oro senza gol ai Mondiali di calcio: da Van Basten a Dembelé | Sky Sport
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Giocatori col Pallone d'Oro ma senza gol ai Mondiali: da Van Basten a Dembelé

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Ousmane Dembélé non è stato tra i più brillanti nella vittoria della Francia sul Senegal. L'attaccante del Psg non ha mai segnato ai Mondiali nonostante le 12 presenze: non è però l'unico Pallone d'Oro a non aver trovato (ancora) il gol nell'evento più importante. Il classe 1997 è in una lista illustre di 17 calciatori: alcuni non si sono mai sbloccati, altri sono stati penalizzati dal ruolo e qualcuno non ha mai partecipato a una Coppa del Mondo. Ecco quali sono

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