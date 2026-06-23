L'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta (dopo la tripletta contro l'Algeria) di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei Mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. ma non sono mancate le risposte di Mbappè e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo

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