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Mondiali 2026, partite e news di oggi in diretta

live Mondiali

L'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta (dopo la tripletta contro l'Algeria) di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei Mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. ma non sono mancate le risposte di Mbappè e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo

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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere

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Due ore di stop ma la Francia vola: Iraq battuto 3-1 e fuori dal Mondiale

Dominio assoluto della Francia a Filadelfia. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima (sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata due ore dopo) contro l'Iraq per 3-0 e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembelé. Iraq eliminato

Francia Iraq, fulmini e meteo avverso fermano la partita per due ore

Francia Iraq, fulmini e meteo avverso fermano la partita per due ore

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Super Haaland: la Norvegia batte 3-2 il Senegal

Obiettivo raggiunto dalla Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. Partita sbloccata dal torinista Pedersen, subentrato nel primo tempo all'infortunato Ryerson. Poi è salito in cattedra Haaland, due gol e un palo per lui, che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappè. Per il Senegal, Sarr ha segnato i gol del 2-1 e del 3-2 in pieno recupero

Pedersen-gol, poi doppio Haaland: Norvegia avanti

Pedersen-gol, poi doppio Haaland: Norvegia avanti

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L'Algeria vince 2-1: Giordania eliminata

Due gol da palla inattiva nel secondo tempo regalano all'Algeria il secondo posto nel gruppo J al pari dell'Austria e la possibilità di giocarso, proprio con gli austriaci, la qualificazione nel prossimo turno. La rimonta è stata firmata da Benbouali e Gouiri in tredici minuti dopo il vantaggio giordano firmato nel primo tempo da Al- Rashdan. Con questo risultato invece la Giordania è già eliminata

Due angoli e l'Algeria rimonta la Giordania: 2-1

Due angoli e l'Algeria rimonta la Giordania: 2-1

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Mondiali, "Accade oggi": la sfida fra Higuita e Milla

Il folle dribbling di Higuita contro Roger Milla in un calcio lontano anni-luce da quello di oggi

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Mondiali, il programma di oggi: tocca a Cristiano Ronaldo

Tredicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 23 giugno, e la notte tra martedì e mercoledì. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e Colombia-RD Congo alle 4.

Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

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Bomber Mondiali, Messi allunga ma Mbappè non molla

Messi nella storia, ma Mbappé risponde: i migliori bomber di sempre ai Mondiali

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Le classifiche dei Mondiali: sei squadre qualificate ai sedicesimi

CLASSIFICHE MONDIALI. La situazione dopo Argentina-Austria

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Mondiali, altra notte di stelle: dopo Messi brillano Mbappè e Haaland

E' stata un'altra notte di emozioni e gol ai Mondiali di calcio. Il prologo si era avuto con Leo Messi che con la doppietta all'Austria è diventato il miglior marcatore di sempre del Mondiale con 18 gol. Poi è arrivato Kylian Mbappè che con la doppietta rifilata all'Iraq continua la sua rincorsa arrivando a 16 gol complessivi. Infine seconda partita e seconda doppietta per Erling Haaland, già a quota 4 gol nella rassegna

La classifica marcatori dei Mondiali

La classifica marcatori dei Mondiali

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Fulmini a Philadelphia: Francia-Iraq sospesa 2 ore

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Sospesa dopo i primi 45' Francia-Iraq a causa dell'annunciata tempesta (anche di fulmini) che si...

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