Da Dzeko a Messi: i giocatori che si sono ritirati dalla Nazionale dopo il Mondiale
Il Mondiale come ultimo grande appuntamento internazionale della carriera. Ufficiale la decisione di Dzeko, che il prossimo 2 ottobre saluterà la sua Bosnia dopo 151 presenze e valanghe di gol. E che dire di Messi, addio all'Argentina che ha fatto piangere un Paese intero (e non solo). Sono solo alcuni dei campioni che hanno lasciato la Nazionale al termine del torneo disputato in estate...
- Nazionale: Bosnia
- Gol: 73 (record in Nazionale)
- Presenze: 151 (record in Nazionale)
- Nazionale: Argentina
- Gol: 125 (record in Nazionale)
- Presenze: 207 (record in Nazionale)
- 1 Mondiale (2022)
- 2 Copa America (2021 e 2024)
- 1 oro olimpico (2008)
- Nazionale: Brasile
- Gol: 80 (record in Nazionale)
- Presenze: 130
- 1 Confederations Cup (2013)
- 1 oro olimpico (2016)
- 1 argento olimpico (2012)
- Nazionale: Germania
- Presenze: 128
- 1 Mondiale (2014)
- Nazionale: Germania
- Gol: 3
- Presenze: 86
- 1 Confederations Cup (2017)
- Nazionale: Argentina
- Gol: 8
- Presenze: 139
- 1 Mondiale (2022)
- 2 Copa America (2021 e 2024)
- Nazionale: Algeria
- Gol: 40
- Presenze: 120
- 1 Coppa d'Africa (2019)
- Nazionale: Senegal
- Gol: 55 (record in Nazionale)
- Presenze: 132
- 1 Coppa d'Africa (2021)
- Nazionale: Repubblica Ceca
- Gol: 26
- Presenze: 56
- Nazionale: Austria
- Gol: 49 (record in Nazionale)
- Presenze: 137 (record in Nazionale)
- Nazionale: Ecuador
- Gol: 49 (record in Nazionale)
- Presenze: 109
- Nazionale: Messico
- Presenze: 154
- 6 Gold Cup (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025)
- 1 Nations League nord-centroamericana (2025)
- 1 bronzo olimpico (2020)
- Nazionale: Uruguay
- Presenze: 137
- 1 Copa America (2011)
- Nazionale: Costa d'Avorio
- Gol: 4
- Presenze: 66
- 1 Coppa d'Africa (2021)
- Nazionale: Scozia
- Presenze: 84