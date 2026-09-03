 Giocatori che si sono ritirati dalla Nazionale dopo il Mondiale: da Dzeko a Messi | Sky Sport
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Da Dzeko a Messi: i giocatori che si sono ritirati dalla Nazionale dopo il Mondiale

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Il Mondiale come ultimo grande appuntamento internazionale della carriera. Ufficiale la decisione di Dzeko, che il prossimo 2 ottobre saluterà la sua Bosnia dopo 151 presenze e valanghe di gol. E che dire di Messi, addio all'Argentina che ha fatto piangere un Paese intero (e non solo). Sono solo alcuni dei campioni che hanno lasciato la Nazionale al termine del torneo disputato in estate...

MESSI-ARGENTINA, LA STORIA IN NAZIONALE

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