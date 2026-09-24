10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League

Alcuni sono giovanissimi, altri hanno qualche anno in più ma sono pronti al loro esordio assoluto con la maglia della loro nazionale. Su Sky e NOW arriva la Nations League: ecco alcuni dei talenti più interessanti, i loro identikit e dove giocano

ITALIA: CHI SONO I GIOVANI TALENTI CONVOCATI DA MANCINI E QUELLI CHE SEGUE PER IL FUTURO