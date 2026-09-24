10 giocatori da tenere d'occhio in Nations League
Alcuni sono giovanissimi, altri hanno qualche anno in più ma sono pronti al loro esordio assoluto con la maglia della loro nazionale. Su Sky e NOW arriva la Nations League: ecco alcuni dei talenti più interessanti, i loro identikit e dove giocano
ITALIA: CHI SONO I GIOVANI TALENTI CONVOCATI DA MANCINI E QUELLI CHE SEGUE PER IL FUTURO
- Età: 26 anni
- Squadra di club: Rennes
- Ruolo: attaccante
- Presenze in nazionale: 0
- È il capocannoniere in carica della Ligue 1: sì, nel campionato dove giocano i big del Psg, il miglior bomber 2025/26 è stato lui. 21 gol. Quest'anno, per non sbagliare, è già a quota 3 reti in 5 partite. Non un giovanissimo (classe 2000), ma ora sembra pronto al suo debutto con una nazionale francese già piena di stelle
- Età: 21 anni
- Squadra di club: Psg
- Ruolo: ala
- Presenze in nazionale: 2
- Il Psg lo ha comprato nell'ultima estate di mercato per la bellezza di 45 milioni di euro: sulla carta è la riserva di Kvara, in pratica vedremo quanto spazio avrà. Alma mater a metà tra Genk e Ajax, praticamente due dei settori giovanili più prolifici del calcio mondiale. Tecnica, dribbling, capacità di spaccare la partita
- Età: 20 anni
- Squadra di club: Eintracht
- Ruolo: trequartista
- Presenze in nazionale: 8
- Nato in Germania, origini turche: ha scelto di rappresentare proprio la sua Turchia. Può giocare anche da seconda punta: è tecnico, veloce e con un buon fiuto per il gol. Su Transfermarkt il suo valore è già di 45 milioni.
- Età: 23 anni
- Squadra di club: Eintracht
- Ruolo: attaccante
- Presenze in nazionale: 0
- È uno dei convocati della prima lista di Klopp (quelli che giocheranno contro Olanda e Grecia). Primissima convocazione, merito di un super avvio di stagione con 5 gol in 5 partite, compresa una tripletta. Classica prima punta da gol, bravo di testa. Curiosità bonus: il padre Faissal è un ex taekwondoka vincitore della medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney 2000
- Età: 22 anni
- Squadra di club: Psv
- Ruolo: ala
- Presenze in nazionale: 0
- Figlio di Mark Van Bommel (oggi Ct del Belgio): nel curriculum accelerazioni fulminanti e tempismo negli inserimenti in area. In Olanda hanno azzardato il paragone con Di Maria
- Età: 22 anni
- Squadra di club: Feyenoord
- Ruolo: centrocampista centrale
- Presenze in nazionale: 0
- All'occorrenza anche trequartista o - più raramente - difensore centrale. Alla sosta nazionali si trova addirittura in testa alla classifica marcatori della Eredivisie, pur non essendo un attaccante. È un centrocampista molto dinamico e tecnico
- Età: 19 anni
- Squadra di club: Hull City
- Ruolo: centrocampista centrale
- Presenze in nazionale: 11
- Uno dei tanti talenti delle nuova scuola greca di cui presto potremmo sentir parlare (e non a caso la Grecia debutta in Lega A proprio in questa nuova Nations). Regista/mezzala molto tecnico, bravo nel palleggio e nella gestione del pallone. Cresciuto nell'Olympiacos, gioca in Premier dall'estate 2026 (pagato 15 milioni)
- Età: 19 anni
- Squadra di club: Brighton
- Ruolo: attaccante
- Presenze in nazionale: 4
- Chi ha guardato su Sky il super 3-0 con cui il Brighton ha schiantato l'Arsenal conosce già il suo nome: per lui un gol e un assist. Fisico da centravanti, caratteristiche da centrocampista: è uno che viene incontro, si abbassa, si muove negli spazi. Il Brighton lo ha comprato dall'Olympiacos per 35 milioni nel 2025. Sempre in Grecia da segnalare i talenti del Dortmund Karetsas (convocato) e Giannīs Kōnstantelias (infortunato)
- Età: 18 anni
- Squadra di club: Stella Rossa
- Ruolo: trequartista
- Presenze in nazionale: 3
- Giocatore molto tecnico e creativo, può partire da trequartista ma anche allargarsi e giocare come ala, prevalentemente a destra. Vanta già un gol nei preliminari di Champions. È uno dei grandi talenti emergenti della Stella Rossa e vale ben 25 milioni su Transfermarkt
- Età: 24 anni
- Squadra di club: Espanyol
- Ruolo: attaccante
- Presenze in nazionale: 0
- Classico centravanti d'area ma capace anche di giocare in profondità. Ancora zero partite con la nazionale spagnola, se l'è guadagnata dopo un avvio di Liga super: 6 gol in 7 partite