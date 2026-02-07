Quando il confine tra gol e non gol è diventato chiaro

Dai campetti ai Mondiali, il gol fantasma ha alimentato polemiche per generazioni. Poi una vibrazione al polso e delle telecamere hanno cambiato tutto: la Goal Line Technology. Dal caso Lampard al primo intervento con Valladares, fino alla mostra Innovation in Action del FIFA Museum di Zurigo, che racconta come la tecnologia ha riscritto il confine tra gol e non gol senza cambiare la magia del calcio