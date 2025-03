Non solo Haaland: cosa aspettarci dalle avversarie dell'Italia nelle qualificazioni

Certo c'è Haaland, come dimenticarlo… E anche Odegaard è un big assoluto. Attenzione anche a Sorloth che sta segnando con l'Atletico (15 gol in 39 gettoni), a Nusa del Lipsia (21 milioni per averlo dal Bruges in estate) e Oscar Bobb, ala scuola City già da tempo lanciato tra i big da Guardiola. Il nuovo talentino in rampa di lancio risponde invece al nome di Sverre Nypan, classe 2006 del Rosenborg: centrocampista centrale dalla vena offensiva, con Rafaela Pimenta come agente e 12 milioni di valore Transfermarkt (qui il focus per Sky Sport Insider sulla crescita del calcio scandinavo).