Cosa serve all'Italia per andare al Mondiale?

Allo spareggio parteciperanno tutte le 12 seconde classificate di ognuno dei gironi. Dunque, anche finire secondi alle spalle della Norvegia non equivale a eliminazione certa. Alle 12 seconde si aggiungono le 4 squadre meglio posizionate nei gironi dell'ultima Nations League che, logicamente, non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto.

Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio: A, B, C e D. Ogni percorso prevede una semifinale secca e una finale ugualmente in gara unica. Le quattro squadre che avranno vinto questi quattro percorsi A, B, C e D volano al Mondiale del 2026.

Attenzione: questo sorteggio degli spareggi si basa su un sistema di teste di serie: le seconde classificate dei vari gironi di qualificazione vengono infatti inserite in una classifica tra di loro per stabilire quali siano le migliori otto: loro saranno le teste di serie al sorteggio, e giocheranno la semifinale in casa. Le quattro peggiori seconde più le quattro dalla Nations League sono invece le non teste di serie, e giocheranno la semifinale in trasferta. Un esempio: nei playoff verso il Mondiale 2022 l'Italia era una delle seconde classificate e testa di serie, proprio per questo giocò la semifinale in gara unica con la Macedonia del Nord in casa (a Palermo), pur comunque fallendo nella qualificazione