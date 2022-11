Finisce il nostro viaggio alla scoperta degli impianti del Qatar che ospiteranno i Mondiali oggi al via con la partita inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador. L'ultima tappa è il Khalifa International Stadium, impianto polisportivo esistente dal 1976 e noto anche come "National Stadium". Non un semplice campo, ma un'opera inserita in un distretto all'avanguardia destinato a ogni tipo di pratica sportiva

LA GUIDA DEL MONDIALE