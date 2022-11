Mondiali, la Top 11 dei giocatori più costosi

Una formazione da sogno, che vale oltre un miliardo di euro. Tra i calciatori più preziosi che scenderanno in campo a Qatar 2022 ci sono anche due vecchie conoscenze della Serie A. In questa squadra incredibile, schierata con un 4-2-3-1, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco sono i club più rappresentati. In panchina, però, ci sono anche due giocatori del nostro campionato. Ecco la Top 11 (più gli uomini a disposizione) dei Mondiali per valore di mercato*

*dati Transfermarkt