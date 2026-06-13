Mondiali 2026, gli allenatori più pagati: gli stipendi dei Ct delle Nazionali
Il portale specializzato 'Calcio e Finanza' ha stilato la top 10 degli allenatori dagli stipendi più alti tra i 48 impegnati al Mondiale. Tre sono argentini ma a sorpresa non c'è Scaloni, campione in carica con l'Albiceleste. Presenti invece i Ct dei tre Paesi ospitanti, ma il protagonista che guadagna più di tutti è italiano...
VIDEO. ANCELOTTI DIVENTA QUARTERBACK - TUTTI I CT AI MONDIALI
- Stipendio annuo: 2,5 milioni di euro
- Stipendio annuo: 2,5 milioni di euro
- Stipendio annuo: 2,5 milioni di euro
- Stipendio annuo: 3 milioni di euro
- Stipendio annuo: 3,5 milioni di euro
- Stipendio annuo: 3,8 milioni di euro
- Stipendio annuo: 4 milioni di euro
- Stipendio annuo: 4,9 milioni di euro
- Stipendio annuo: 5 milioni di euro
- Stipendio annuo: 5,8 milioni di euro (pre-rinnovo)*
- Stipendio annuo: 10 milioni di euro*