Saranno 11 gli impianti che la Spagna ha scelto di presentare alla Fifa per le partite del Mondiale 2030. Una competizione che gli iberici organizzeranno insieme a Portogallo e Marocco, con i match inaugurali che però si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay. Il nuovo Bernabeu di Madrid è lo stadio che la Federazione spagnola ha indicato per ospitare la finale del torneo