Al minuto 88 della finale tra Germania e Argentina, con il risultato sullo 0-0 e i supplementari dietro l’angolo, il Ct Joachim Loew fa alzare dalla panchina Mario Goetze, lo chiama a sé, gli mette un braccio attorno alla spalla e gli dice una bugia: “Entra e fai vedere al mondo che sei più bravo di Messi”. Il super Mario tedesco, detto Goetzinho, 22 anni, sette minuti in campo nel quarto contro la Francia e zero nell’incredibile semifinale-show con il Brasile (per dire della considerazione non esattamente enorme che il Ct aveva avuto di lui fino a quel momento) finge di credergli, o forse se ne convince davvero, vai a capire come funzionano questi mind games. Sta di fatto che quando al minuto 112 gli arriva in area quel cross dalla sinistra di Schurrle, lui fa ciò che a Leo non era riuscito di fare in quella finale: gol. Con il petto addomestica, poi al volo incrocia di sinistro in rete. Lui destro naturale, con il mancino di Messi. Un inganno, una bugia. E mentre Mario impazzisce di gioia sotto gli occhi di Leo, Loew in panchina, impassibile, si dà una sistemata alla zazzera, una pulitina al naso, e intanto sembra pensare: “Ha funzionato sul serio?”.