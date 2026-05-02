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Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di Goetze in finale nato dalla bugia di Loew

un gol al giorno

Vanni Spinella

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol che decise una finale nato da una innocente bugia raccontata da un allenatore

UN GOL AL GIORNO: TUTTE LE PUNTATE

  • 13 luglio 2014
  • Mondiale Brasile 2014
  • Germania-Argentina 1-0 dts (finale)
    112' Goetze
1243942964

Al minuto 88 della finale tra Germania e Argentina, con il risultato sullo 0-0 e i supplementari dietro l’angolo, il Ct Joachim Loew fa alzare dalla panchina Mario Goetze, lo chiama a sé, gli mette un braccio attorno alla spalla e gli dice una bugia: “Entra e fai vedere al mondo che sei più bravo di Messi”. Il super Mario tedesco, detto Goetzinho, 22 anni, sette minuti in campo nel quarto contro la Francia e zero nell’incredibile semifinale-show con il Brasile (per dire della considerazione non esattamente enorme che il Ct aveva avuto di lui fino a quel momento) finge di credergli, o forse se ne convince davvero, vai a capire come funzionano questi mind games. Sta di fatto che quando al minuto 112 gli arriva in area quel cross dalla sinistra di Schurrle, lui fa ciò che a Leo non era riuscito di fare in quella finale: gol. Con il petto addomestica, poi al volo incrocia di sinistro in rete. Lui destro naturale, con il mancino di Messi. Un inganno, una bugia. E mentre Mario impazzisce di gioia sotto gli occhi di Leo, Loew in panchina, impassibile, si dà una sistemata alla zazzera, una pulitina al naso, e intanto sembra pensare: “Ha funzionato sul serio?”.

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