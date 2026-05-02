Ci sono record migliori con cui si può entrare nella storia del calcio. Mario Mandzukic ne “scelse” uno particolare che comunque vale sempre la classica storia da raccontare ai nipotini. Una storia senza lieto fine, che inizia male e finisce in agrodolce. Sì, ma il record? Ecco: se nel calcio sono pochissimi quelli che possono vantare di aver fatto gol e autogol nella stessa partita, Mandzukic è l’unico che può dire di averlo fatto in una finale Mondiale. Poi, certo, ci sono quelli che fanno prima l’autogol e poi il gol, la partita si chiude al meglio ed escono dal campo con la coscienza più leggera, felici di aver rimediato all’errore iniziale. Mandzukic nemmeno quello: sì, fa prima autogol e poi gol, ma se perdi ugualmente una finale Mondiale è impossibile uscire dal campo sorridenti (se poi sei Mandzukic, figuriamoci…). L’incubo inizia dopo 18’ quando “per sbaglio” mette la testa deviando all’indietro una punizione di Griezmann. Perisic illude la Croazia con il gol del pareggio, ma poi la Francia dilaga: Griezmann, Pogba, Mbappé. A finale ormai praticamente persa, l’ultimo sussulto d’orgoglio del guerriero Mandzukic, che se proprio deve uscire dal campo sconfitto vuole farlo con la coscienza a posto. In pressing su Lloris intuisce le intenzioni del portiere francese che lo vorrebbe dribblare e – c’è un limite a tutto – ci mette il piedone. Gol nella stessa porta dell’autogol. Non un motivo valido per essere felici, ma comunque un piccolo record da poter raccontare. Senza sorrisi.