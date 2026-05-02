Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali di calcio, accadde oggi: Simunic ammonito tre volte prima di essere espulso

un gol al giorno

Vanni Spinella

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando Simunic fece "tripletta", ma di cartellini gialli: espulso al terzo cartellino e addirittura a partita ormai finita

UN GOL AL GIORNO: TUTTE LE PUNTATE

  • 22 giugno 2006
  • Mondiale Germania 2006
  • Croazia-Australia 2-2 (gruppo F)2' Srna (C), 38' rig. Moore (A), 56' Kovac (C), 79' Kewell (A).
    Note: espulsi Simic (C) per doppia ammonizione, Emerton (A) per doppia ammonizione, Simunic (C) per tripla ammonizione
simunic

A volte i gol passano in secondo piano. Prendete Croazia-Australia al Mondiale del 2006: finì 2-2 ma sfidiamo chiunque a ricordarsi i marcatori. Non furono loro (per la cronaca: Srna, Kovac, Moore e Kewell) i protagonisti di quel tabellino ugualmente passato alla storia. Spicca infatti, in modo ancor più evidente, la “tripletta” di Josip Simunic. Tripletta di cartellini gialli, un episodio unico al Mondiale, anche perché è risaputo che al secondo giallo scatti il rosso con relativa espulsione. E allora quante ammonizioni servono per essere espulsi? I fatti: Mondiale tedesco, ultima giornata del girone. L’Australia di Guus Hiddink (nel gruppo con il Brasile già qualificato e il Giappone) sogna gli ottavi. La Croazia anche, ma deve vincere. Risultato: nervosismo, falli, proteste, gialli. Tanti gialli. Simunic ne spende uno al 62’. E fin qui nulla di strano. Poi però, al 90’, arriva anche il secondo cartellino giallo, e a quel punto tutti, compreso Simunic, sanno cosa sta per accadere. Tutti tranne Graham Poll, fischietto con centinaia di gare internazionali alle spalle chiamato proprio per la sua esperienza ad arbitrare quella sfida. Eppure, che Poll sappia fare bene i conti (giallo+giallo=rosso) è evidente perché poco prima ha cacciato, sempre per somma di ammonizioni, Dario Simic e poi il terzino dell’Australia Brett Emerton. Motivo per cui Simunic, al secondo giallo, pare rassegnato. E invece, colpo di scena, Poll si “scorda” del rosso. Annota l’ammonizione sul suo taccuino e si prosegue. Ora: quando ricevi il secondo giallo e non vieni espulso hai davanti a te due possibilità. La prima è avvicinarti all’arbitro e fargli notare che c’è qualcosa che non va, entrando nella storia. La seconda è non dire assolutamente nulla, ed entrare nella storia comunque. Simunic opta per la seconda ma poi, forse il senso di colpa, forse una brutta giornataccia, forse il fatto di sentirsi ormai invincibile, immune al rosso, anziché approfittare della grazia ricevuta decide di rovinare tutto. A partita finita (Poll ha già fischiato tre volte) Simunic va a protestare con l’arbitro (per che cosa, poi…) e a quel punto Poll estrae nuovamente il giallo e, adesso sì, anche il rosso. Espulso alla terza ammonizione, e in modo così sciocco. Poll svelerà solo in seguito di essersi sbagliato perché, al secondo giallo, aveva segnato l'ammonizione al numero 3 nella colonna sbagliata del taccuino, quella dell'Australia, ingannato dall’accento di Simunic che in Australia è effettivamente nato e cresciuto. Bella scusa, anche credibile: ma non basterà per evitargli un Mondiale di sfottò sulle sue capacità aritmetiche.

71678428
71678428 - ©Getty
poll

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali 2026, le news del 21 giugno

Mondiali

Dopo una notte storica col primo punto del Curaçao contro l'Ecuador e il Giappone che ha battuto...

Raphinha, infortunio muscolare: out con la Scozia

Mondiali

Infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra per l'attaccante del Brasile....

I tifosi: "Noi al settimo cielo, Room incredibile"

festa curaçao

È festa per le strade di Kansas City dei tifosi del Curaçao dopo il pareggio storico contro...

Accadde oggi: la punizione sbagliata di Ronaldinho

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

day 11

Undicesimo giorno dei Mondiali 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, domenica 21...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE