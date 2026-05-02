Ci avevano sempre insegnato che di punta, a calcio, tirano solo gli scarsoni. Finché non arrivò il Fenomeno a mostrarci che il tiro di punta può essere anche armonia. In una frazione di secondo Luis Nazario da Lima ci fece far pace con la “puntazza”, quella che si adoperava soprattutto per regalare al SuperTele traiettorie degne di Holly e Benji e che invece, usata di fino su un Fevernova 2002, valeva per il Brasile l’accesso alla finale Mondiale (la terza di fila per la Seleçao), poi vinta da Ronaldo e compagni. Certo, occorre la sensibilità del campione per capire il momento, per dosarla e usarla con la necessaria maestria, e quindi quando Ronaldo decide di piazzare la puntata contro la Turchia è perché non c’era altro modo per fare quel gol. Sgusciando alla sua maniera ha saltato secco il primo avversario ed è entrato in area, ma a quel punto è scattato l’allarme e, oltre a quello “seccato” che lo rincorre, altri due lo accerchiano e il portiere si prepara a chiudergli lo specchio. Calciare di punta significa rubare a tutti quanti una frazione di secondo: a chi lo rincorre, che non fa in tempo a chiudere sul tiro, e al portiere, che difatti riesce solo a toccare il pallone, ma non è deviarlo. È un Ronaldo in vena di creazioni: si è inventato anche l’orribile mezzaluna sulla fronte per le foto che lo immortaleranno nel giorno più importante della sua carriera. Ma è anche il Ronaldo che medita la fuga dall’Inter di Cuper che lo rendeva triste, per andare a ritrovare il sorriso al Real Madrid (succederà dopo la vittoria del Mondiale). Nel frattempo, i tifosi interisti lo vedono segnare in ogni modo – anche di punta, appunto – e già sognano. Non sanno che Ronaldo sta per prendere in controtempo anche loro: dopo la “puntazza” si impunterà per andarsene, vincendo anche in quel caso.