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Le partite con più gol nella storia dei Mondiali: Francia-Inghilterra in CLASSIFICA

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Dieci gol e tanto spettacolo nella finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, vinta 6-4 dalla squadra di Tuchel. Le 10 reti segnate a Miami permettono alla partita di entrare di diritto tra quelle con più gol nella storia dei Mondiali, fermandosi appena ai piedi del podio. Pensate che il record assoluto resiste da 72 anni: di seguito la classifica

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