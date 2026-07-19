Le partite con più gol nella storia dei Mondiali: Francia-Inghilterra in CLASSIFICA
Dieci gol e tanto spettacolo nella finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, vinta 6-4 dalla squadra di Tuchel. Le 10 reti segnate a Miami permettono alla partita di entrare di diritto tra quelle con più gol nella storia dei Mondiali, fermandosi appena ai piedi del podio. Pensate che il record assoluto resiste da 72 anni: di seguito la classifica
- Francia e Inghilterra hanno chiuso il loro Mondiale dando vita a una spettacolare finale per il terzo posto, vinta 6-4 dalla squadra di Tuchel, che si è così aggiudicata la medaglia di bronzo.
- Una partita ricca di gol, come se ne vedono raramente nella fase finale della Coppa del Mondo. Con le sue 10 reti complessive, infatti, Francia-Inghilterra si colloca ai piedi del podio nella classifica delle partite con più gol nella storia dei Mondiali.
- URSS-Colombia 4-4 (fase a gironi, Mondiali 1962)
- Germania-Curaçao 7-1 (fase a gironi, Mondiali 2026)
- Italia-Stati Uniti 7-1 (ottavi di finale, Mondiali 1934)
- Germania-Arabia Saudita 8-0 (fase a gironi, Mondiali 2002)
- Inghilterra-Iran 6-2 (fase a gironi, Mondiali 2022)
- Brasile-Svezia 7-1 (fase a gironi, Mondiali 1950)
- Portogallo-Corea del Nord 5-3 (quarti di finale, Mondiali 1966)
- Uruguay-Bolivia 8-0 (fase a gironi, Mondiali 1950)
- Svezia-Cuba 8-0 (quarti di finale, Mondiali 1938)
- Brasile-Germania 1-7 (semifinale, Mondiali 2014)
- Fase a gironi, Mondiali 1954
- Marcatori: 12' Puskas, 18' Lantos, 24' Kocsis, 36' Kocsis, 50' Kocsis, 60' Czibor, 76' Palotas, 83' Palotas, 90' Puskas
- Spareggio 1° turno, Mondiali 1954
- Marcatori: 7' O. Walter (G), 12' Schafer (G), 21' Ertan (T), 30' Morlock (G), 60' Morlock (G), 62' F. Walter (G), 77' Morlock (G), 79' Schafer (G), 82' Kucukandonyadis (T)
- Fase a gironi, Mondiali 1930
- Marcatori: 8' Stabile (A), 12' Zumelzu (A), 17' Stabile (A), 42' Rosas (M), 53' Varallo (A), 55' Zumelzu (A), 65' Rosas (M), 75' Gayon (M), 80' Stabile (A)
- Fase a gironi, Mondiali 1974
- Marcatori: 8' Bajevic, 14' Dzajic, 18' Surjak, 22' Katalinski, 30' Bajevic, 35' Bogicevic, 61' Oblak, 65' Petkovic, 81' Bajevic
- Finale 3°/4° posto, Mondiali 1958
- Marcatori: 16' Fontaine (F), 18' Cieslarczyk (G), 27' Kopa (F), 36' Fontaine (F), 50' Douis (F), 52' Rahn (G), 78' Fontaine (F), 84' Schafer (G), 89' Fontaine (F)
- Finale 3°/4° posto, Mondiali 2026
- Marcatori: 3' Rice (I), 18' Konsa (I), 37' Saka (I), 45+1' Saka (I), 48' Mbappe (F), 54' Barcola (F), 66' Mbappe (F), 87' Saka (I), 90+6' Dembele (F), 90+8' Bellingham (I)
- Fase a gironi, Mondiali 1958
- Marcatori: 20' Amarilla (P), 24' Fontaine (F), 30' Fontaine (F), 44' Amarilla (P), 50' Romero (P), 52' Piantoni (F), 61' Wisniewski (F), 67' Fontaine (F), 70' Kopa (F), 83' Vincent (F)
- Fase a gironi, Mondiali 1954
- Marcatori: 3' Kocsis (U), 18' Puskas (U), 20' Kocsis (U), 25' Pfaff (G), 50' Hidegkuti (U), 54' Hidegkuti (U), 67' Kocsis (U), 73' Toth (U), 77' Rahn (G), 78' Kocsis (U), 81' Herrmann (G)
- Fase a gironi, Mondiali 1982
- Marcatori: 4' Nyilasi (U), 11' Poloskei (U), 23' Fazekas (U), 50' Toth (U), 54' Fazekas (U), 64' Zapata (E), 70' Kiss (U), 71' Szentes (U), 73' Kiss (U), 76' Kiss (U), 83' Nyilasi (U)
- Quarti di finale, Mondiali 1954
- Marcatori: 16' Ballaman (S), 17' Hugi (S), 19' Hugi (S), 25' Wagner (A), 26' Korner (A), 27' Wagner (A), 32' Ocwirk (A), 34' Korner (A), 39' Ballaman (S), 53' Wagner (A), 60' Hugi (S), 76' Probst (A)