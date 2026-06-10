0 punti nel girone

0 gol fatti

12 gol subiti

differenza reti -12

Un bel cappotto fu anche quello indossato dagli arabi nella loro prima al Mondiale nippo-coreano: 8-0 rimediato contro la Germania, in cui segnano Klose (tripletta), Ballack, Bierhoff e, udite udite, persino la meteora della Serie A Jancker. Capite bene quanto potesse essere scarsa la difesa saudita. In realtà, dopo l’esordio-choc, il Ct Nasser Al Johar rivide qualche meccanismo e contro il Camerun, alla seconda, ne prese solo uno, e da Eto’o, che ci può stare eccome. Gran finale con la sconfitta per 3-0 contro l’Irlanda. Anche al Mondiale successivo l’Arabia uscirà dopo la fase a gironi, ma stavolta facendo un punto: storico 2-2 con la Tunisia (che pareggiò al 92'!), poi le sconfitte con Ucraina (4-0) e Spagna (1-0). Ancora meglio al Mondiale 2018, chiuso addirittura con una vittoria: 2-1 all’Egitto dopo aver incassato un 5-0 (dalla Russia) e un 1-0 (dall’Uruguay) che facevano temere un’altra figuraccia. In una costante escalation, al Mondiale 2022 ha limitato a 5 i gol presi (3 quelli fatti) ma soprattutto si è regalata la vittoria più prestigiosa: 2-1 all'esordio contro l'Argentina di Messi futuro campione.

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