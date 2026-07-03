Spagna, Unai Simon batte il record di imbattibilità ai Mondiali di Zenga
Grazie al quarto clean sheet consecutivo in questo Mondiale, il portiere spagnolo ha battuto un record che resisteva da trent'anni: sommando infatti i minuti senza subire reti di questo torneo a quelli delle ultime due partite dell'edizione di Qatar 2022, Unai Simon è diventato il portiere con la striscia di imbattibilità più lunga della Coppa del Mondo. E il record l'ha strappato a un portiere italiano: Walter Zenga a Italia '90
- maggiore imbattibilità: 427 minuti
- edizione: 2002 (dal 1' della seconda partita al 67' della finale)
- maggiore imbattibilità: 442 minuti
- edizione: 1966 (dal 1' della prima partita all'82' della semifinale)
- maggiore imbattibilità: 458 minuti
- edizione: 1978 (dal 37' della prima partita al 45' della sesta partita)
- maggiore imbattibilità: 460 minuti
- edizione: 2006 (dal 27' della seconda partita al 7' della finale)
- maggiore imbattibilità: 475 minuti
- edizione: 1974 (dal 2' della finale) e 1978 (al 27' della quinta partita)
- maggiore imbattibilità: 477 minuti
- edizione: 2010 (dal 47' della terza partita) e 2014 (al 44' della prima partita)
- maggiore imbattibilità: 502 minuti
- edizione: 1982 (dal 24' della prima partita) e 1986 (al 76' della prima partita)
- maggiore imbattibilità: 518 minuti
- edizione: 1990 (dal 1' della prima partita al 68' della semifinale)
- maggiore imbattibilità: 519 minuti
- edizioni: 2022 (dalla terza partita dei gironi col Giappone) e 2026 (quattro clean sheet, ultimo con l'Austria)
- Qatar 2022, Giappone-Spagna 2-1: 39'
- Qatar 2022, Marocco-Spagna 3-0 (zero gol in tempi regolamentari e supplementari): 120'
- Usa-Canada-Messico 2026, Spagna-Capo Verde 0-0: 90'
- Usa-Canada-Messico 2026, Spagna-Arabia Saudita 4-0: 90'
- Usa-Canada-Messico 2026, Uruguay-Spagna 0-1: 90'
- Usa-Canada-Messico 2026, Spagna-Austria 3-0: 90'