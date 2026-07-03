Grazie al quarto clean sheet consecutivo in questo Mondiale, il portiere spagnolo ha battuto un record che resisteva da trent'anni: sommando infatti i minuti senza subire reti di questo torneo a quelli delle ultime due partite dell'edizione di Qatar 2022, Unai Simon è diventato il portiere con la striscia di imbattibilità più lunga della Coppa del Mondo. E il record l'ha strappato a un portiere italiano: Walter Zenga a Italia '90

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