 Mondiali, minuti di imbattibilità tra i portieri: di chi è il record? | Sky Sport
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Spagna, Unai Simon batte il record di imbattibilità ai Mondiali di Zenga

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Grazie al quarto clean sheet consecutivo in questo Mondiale, il portiere spagnolo ha battuto un record che resisteva da trent'anni: sommando infatti i minuti senza subire reti di questo torneo a quelli delle ultime due partite dell'edizione di Qatar 2022, Unai Simon è diventato il portiere con la striscia di imbattibilità più lunga della Coppa del Mondo. E il record l'ha strappato a un portiere italiano: Walter Zenga a Italia '90

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