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Mondiali 2026, le news di oggi in diretta live

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La Spagna supera il Belgio e raggiunge la Francia in semifinale. Courtois annuncia di volersi prendere un anno di stop dal Belgio per poi tornare a Euro2028, mentre Yamal sfida la Francia. Intanto sta per iniziare una nuova giornata dei quarti di finale, con Haaland e la sua Norvegia che si preparano ad affrontare l'Inghilterra di Kane (gara in programma alle 23 a Miami) e nella notte (03.00) toccherà a Argentina-Svizzera. Qui tutti gli aggiornamenti e le news live 

MONDIALE, LE NEWS

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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere

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Yamal sfida la Francia: "Vogliamo batterli per la terza volta di fila"

La Spagna ha battuto il Belgio e ha così raggiunto le semifinali dei Mondiali, dove sfiderà la Francia. I Blues sono tra le squadre migliori del torneo, ma Lamine Yamal non sembra essere preoccupato: "Ci sono due opzioni: o la Francia raggiunge tre finali mondiali consecutive, oppure la batteremo tre volte di fila". Nelle ultime due sfide contro la squadra di Deschamps, infatti, la Spagna ha sempre vinto: 5-4 in semifinale di Nations League e 2-1 nella semifinale di Euro 2024. Il talento del Barcellona ha parlato anche delle critiche nei suoi confronti e l'assenza di gol: "Abbiamo vinto l'Europeo e ho segnato un gol. Se vinciamo il Mondiale, nessuno si ricorderà dei miei gol. Vogliamo vincere, questa è la missione"

Belgio, Courtois: "Voglio riposarmi un anno e tornare a Euro 2028"

Dopo la sconfitta contro la Spagna, il portiere del Belgio Thibaut Courtois ha spiegato il motivo del cambio: "Sentivo molto dolore ai quadricipiti. Ma non ho avuto problemi a rimanere in porta, a parte i tiri lunghi. Alla fine l'allenatore ha deciso di sostituirmi, ma non è un problema perché la squadra viene prima di tutto". E sul futuro: "Voglio riposarmi per un anno senza alcuna partita con il Belgio, per poi giocare le qualificazioni a Euro 2028 e la fase finale del torneo. Non so se il Belgio sarà d'accordo". Poi un pronostico: "Chi vince Spagna-Francia, vince il Mondiale"

Verso il rush finale: chi ha avuto il percorso più facile?

Mondiali, l'Argentina ha davvero il percorso più facile? I tabelloni delle big

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Eliminati gli 'italiani' del Belgio

De Ketelaere va ancora a segno, ma il Belgio viene comunque eliminato dalla Spagna e salutano anche De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers (oltre a De Winter, mai impiegato)

Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al Mondiale

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Il tabellone dei Mondiali: definita la prima semifinale

Tabellone del Mondiale: definita la prima semifinale

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Mané annuncia il ritiro dal Senegal

Sadio Mané appende gli scarpini al chiodo, almeno per quanto riguarda la nazionale. Il 34enne lo ha annunciato con una lettera riportata dal quotidiano senegalese Le Quotidien: "Sappiate che ho sacrificato tutto per questa bandiera. Ho dato il massimo e ho sempre lottato con grinta per il nostro Paese. Il vostro costante supporto è stato il motore del mio successo". L'attaccante dell'Al-Nassr rimarrà comunque all'interno della nazionale: "Un domani metterò con piacere la mia esperienza al servizio della nazione, sia come membro dello staff tecnico, sia a bordo campo come allenatore, sia negli organi di governo. Viva il Senegal". Mané ha vinto con la nazionale due Coppe d'Africa nel 2022 e nel 2025, è stato nominato Calciatore africano dell'anno nel 2019 e nel 2022 e detiene il record di miglior marcatore di tutti i tempi del Senegal

Unai Simon stabilisce il record di imbattibilità

Nonostante il gol subito da De Ketelaere, Unai Simon ha stabilito un nuovo record di imbattibilità ai Mondiali. Battuto un portiere italiano 

Unai Simon, si ferma l'imbattibilità ma è comunque da record

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Merino ancora decisivo: la classifica marcatori

De Ketelaere segna ancora, ma non basta: chiude a 3 gol come Ronaldo, mentre decisivo è il secondo centro di fila di Merino

Merino ancora decisivo: la classifica marcatori dei Mondiali

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Da Brad Pitt a Penelope Cruz: i vip a Spagna-Belgio

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Yamal vince il suo 2° Mvp al Mondiale

Chi sono tutti gli altri giocatori che hanno vinto il premio di migliore in campo?

Gli MVP dei Mondiali partita per partita: secondo premio per Yamal

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Le pagelle di Spagna-Belgio 2-1

Male i portieri della squadra allenata da Rudi Garcia. Tutti i voti della sfida dei quarti a cura di Filippo Benincampi

Le pagelle di Spagna-Belgio 2-1

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Ancora Merino: la Spagna è in semifinale

Entra Merino a 4' dalla fine e dopo un tiro di Cubarsi respinto da Lemmens si avventa sulla palla e firma il 2-1. La Spagna affronterà la Francia in semifinale

Ancora Merino, Spagna in semifinale: Belgio ko 2-1

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