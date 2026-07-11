Sadio Mané appende gli scarpini al chiodo, almeno per quanto riguarda la nazionale. Il 34enne lo ha annunciato con una lettera riportata dal quotidiano senegalese Le Quotidien: "Sappiate che ho sacrificato tutto per questa bandiera. Ho dato il massimo e ho sempre lottato con grinta per il nostro Paese. Il vostro costante supporto è stato il motore del mio successo". L'attaccante dell'Al-Nassr rimarrà comunque all'interno della nazionale: "Un domani metterò con piacere la mia esperienza al servizio della nazione, sia come membro dello staff tecnico, sia a bordo campo come allenatore, sia negli organi di governo. Viva il Senegal". Mané ha vinto con la nazionale due Coppe d'Africa nel 2022 e nel 2025, è stato nominato Calciatore africano dell'anno nel 2019 e nel 2022 e detiene il record di miglior marcatore di tutti i tempi del Senegal