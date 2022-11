La Germania ha usato la tradizionale foto ufficiale del pre-partita con il Giappone in segno di protesta contro la decisione della Fifa di vietare le fascia arcobaleno con la scritta 'One love'. "Negare la fascia equivale a negarci la voce" scrive la DFB sui social. Ha indossato la fascia arcobaleno il ministro degli interni tedesco Nancy Faeser, seduta in tribuna di fianco al presidente Fifa, Gianni Infantino

