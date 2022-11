La quarta giornata del Mondiale in Qatar si apre con l'esordio dei vice-campioni del mondo. La Croazia affronta il Marocco affidandosi al suo centrocampo di qualità capitanato da Modric. In campo dall'inizio gli "italiani" Brozovic e Vlasic. La formazione africana, qualificata in Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva, schiera il viola Amrabat a centrocampo, Hakimi in difesa e Ziyech in attacco. Calcio d'inizio alle 11

