Colpo Ucraina: Islanda ko e playoff. I risultati

Qualificazioni, i risultati di oggi: Portogallo ai Mondiali, Irlanda e Ucraina ai playoff
Nel giorno di Italia-Norvegia, si sono già giocate sei partite e chiusi tre gruppi di qualificazioni: Portogallo esagerato, ne segna nove e si qualifica. Clamoroso in Ungheria-Irlanda: la nazionale irlandese vince 3-2 nel recupero e scavalca l'Ungheria prendendosi il posto playoff. Tutto già deciso per Francia e Inghilterra (che vincono), nel gruppo D l'Ucraina batte l'Islanda, la scavalca e si prende il secondo posto spareggio
- PORTOGALLO-ARMENIA 9-1
- 7' Veiga (P), 18' Spertsyan (A), 28' G. Ramos (P), 30', 41' e 81' J. Neves (P), 45'+4 su rig., 51' e 72' su rig. B. Fernandes (P), 90'+2 Conceicao (P)
- UNGHERIA-IRLANDA 2-3
- 3' Lukacs (U), 15' su rig, 80' e 90'+6 Parrott (I), 37' Varga (U)
- AZERBAIGIAN-FRANCIA 1-3
- 4' Dadasov (A), 17' Mateta (F), 30' Akliouche (F), 45' aut. Mahammadaliev (A)
- UCRAINA-ISLANDA 2-0
- 83' Zubkov, 90'+3 Hutsuliak
- ALBANIA-INGHILTERRA 0-2
- 74' e 82' Kane
- SERBIA-LETTONIA 2-1
- 12' Gutkovskis (L), 49' Katai (S), 60' A. Stankovic (S)
- ITALIA-NORVEGIA
- ISRAELE-MOLDAVIA