Colpo Ucraina: Islanda ko e playoff. I risultati

Nel giorno di Italia-Norvegia, si sono già giocate sei partite e chiusi tre gruppi di qualificazioni: Portogallo esagerato, ne segna nove e si qualifica. Clamoroso in Ungheria-Irlanda: la nazionale irlandese vince 3-2 nel recupero e scavalca l'Ungheria prendendosi il posto playoff. Tutto già deciso per Francia e Inghilterra (che vincono), nel gruppo D l'Ucraina batte l'Islanda, la scavalca e si prende il secondo posto spareggio

