 Mondiali 2026, Francia Senegal 3-1: le pagelle | Sky Sport
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Mondiali 2026, Francia-Senegal 3-1: brillano Olise e Mbappé. Le pagelle

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©IPA/Fotogramma

Buona la prima per la Francia che batte 3-1 il Senegal all'esordio ai Mondiali 2026 nel segno di Mbappé (doppietta) che è l'MVP, e Barcola. Ottima prova anche per Olise, male Theo Hernandez. Le pagelle della sfida a cura di Gianluigi Bagnulo

FRANCIA-SENEGAL 3-1, LA CRONACA

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