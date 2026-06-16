Mondiali 2026, Francia-Senegal 3-1: brillano Olise e Mbappé. Le pagelle
Buona la prima per la Francia che batte 3-1 il Senegal all'esordio ai Mondiali 2026 nel segno di Mbappé (doppietta) che è l'MVP, e Barcola. Ottima prova anche per Olise, male Theo Hernandez. Le pagelle della sfida a cura di Gianluigi Bagnulo
- MAIGNAN voto 5,5
- KOUNDÉ voto 6,5
- UPAMECANO voto 5,5
- SALIBA voto 6,5
- THEO HERNANDEZ voto 5
- TCHOUAMENI voto 6
- RABIOT voto 6,5
- OLISE voto 7,5
- DOUÉ voto 5,5
- MBAPPÉ voto 8
- DEMBELÉ voto 5
- Cherki voto SV
- Barcola voto 7
- Ct DESCHAMPS voto 6