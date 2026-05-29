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MondialiSedicesimi - venerdì 3 luglio 2026Sedicesimi - ven 3 lugDallas Stadium
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Australia-Egitto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Entrambe qualificate grazie al secondo posto nei rispettivi gironi, Australia ed Egitto si affrontano ai sedicesimi per continare a sognare. I Socceroos con Volpato titolare a supporto di Irankunda, nell'Egitto torna dal 1’ Marmoush al centro dell'attacco, con Salah alle sue spalle e Trezeguet in panchina. Chi passa affronta agli ottavi la vincente di Argentina-Capo Verde. Si gioca a Dallas, calcio d'inizio alle 20

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Behich, O’Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Volpato; Irankunda. Ct. Popovic 

 

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hazef; Fathy, Attia; Ashour, Salah, Zaki; Marmoush. Ct. Hassan 

LIVE

Due "Serie A" in campo

Circati (Parma) e Volpato (Sassuolo) rappresentano stasera la Serie A, in campo con l'Australia. In tutto i convocati al Mondiale dal campionato italiano sono stati 66: ecco come sono andati o come stanno andando

Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al Mondiale

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La formazione dell'Egitto

Diversi cambi per Hassan. In attacco c'è Marmoush, che prende il posto di Trezeguet. Alle sue spalle capitan Salah. A centrocampo Fathy e Attia partono al posto di Lasheen e Saber. In difesa dal 1' Ibrahim e Hazef.

  • EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hazef; Fathy, Attia; Ashour, Salah, Zaki; Marmoush. Ct. Hassan
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La formazione dell'Australia

Nessun cambio rispetto all'undici che ha pareggiato con il Paraguay. In attacco c'è ancora Volpato a sostegno di Irankunda. Difesa a 3 confermata con Circati-Souttar-Herrington

  • AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Behich, O’Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Volpato; Irankunda. Ct. Popovic
australia

Il tabellone: ultimi tre sedicesimi di finale

Ancora tre partite e avremo il quadro completo degli ottavi: la vincente di Australia-Egitto affronterà quella di Argentina-Capo Verde (stanotte a mezzanotte); la vincente di Colombia-Ghana (stanotte alle 3.30 italiane) è attesa dalla Svizzera

Ai Mondiali 2026 sarà Portogallo-Spagna: il tabellone aggiornato

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statistiche

Australia ed Egitto si sono affrontati solo due volte in  precedenza: un pareggio 0-0 nella President's Cup del 1987 (vinta  dall'Australia per 4-3 alla lotteria dei rigori) e una vittoria  dell'Egitto per 3-0 in un'amichevole del 2010.

statistiche

L'Australia è  rimasta imbattuta in entrambe le precedenti sfide ai Mondiali contro  nazionali africane: pareggio 1-1 con il Ghana nel 2010 e vittoria 1-0  contro la Tunisia nel 2022. L'Egitto ha invece affrontato una sola volta  una nazionale dell'Oceania nella Coppa del Mondo: vittoria 3-1 contro  la Nuova Zelanda nella fase a gironi di quest'anno.

statistiche

Questa contro l'Egitto sarà la terza partita dell'Australia nella  fase a eliminazione diretta dei Mondiali; nelle due precedenti, i  Socceroos hanno perso contro le vincitrici di quell'edizione del torneo:  1-0 contro l'Italia nel 2006 e 2-1 contro l'Argentina nel 2022.

statistiche

L'Egitto disputerà  solo la seconda partita nella fase a eliminazione diretta della sua  storia ai Mondiali, dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Ungheria nel  1934. Nella fase a gironi di quest'anno, la nazionale egiziana ha  ottenuto la sua prima vittoria di sempre nel torneo (3-1 contro la Nuova  Zelanda) e ha registrato la sua striscia di imbattibilità più lunga (3  gare – 1 vittoria, 2 pareggi).

statistiche

Tra  tutte le nazionali che si sono classificate nelle prime due posizioni  del proprio girone ai Mondiali 2026, solo la Croazia (24) ha effettuato  meno tiri dell'Australia (26), che ha anche registrato il valore  di Expected Goals più basso (2.1). I Socceroos non hanno segnato nelle  ultime due partite del girone D, effettuando appena 17 tiri per un  totale di 0.9 xG. Solo nel 1974, nella sua prima Coppa del Mondo,  l'Australia non è riuscita a segnare per tre partite consecutive.

statistiche

Nelle tre partite dei Mondiali 2026 l'Egitto ha  realizzato lo stesso numero di gol (cinque) rispetto a tutte le  precedenti sette gare nel torneo. I Faraoni hanno effettuato 48 tiri e  accumulato 3.8 Expected Goals in questa edizione, il dato più alto mai  registrato in una singolo torneo dal 1966.

statistiche

L'Australia ha  registrato un Expected Goals contro in media di 0.057 (2.68 xGA su 47  tiri subiti) nella fase a gironi dei Mondiali 2026, solo la Spagna  (0.039) ha registrato una media più bassa.

statistiche

Nella fase a gironi dei Mondiali 2026, Aiden O'Neill è  stato il giocatore dell'Australia con il maggior numero di pressioni ad  alta intensità (140), possessi guadagnati (15), line-breaking passes  nell'ultimo terzo di campo (10), passaggi/cross effettuati in area  avversaria (10) e passaggi terminati nell'ultimo terzo (33).

statistiche

Solo Leandro Trossard (13) ha creato più occasioni nella fase a gironi dei Mondiali 2026 rispetto a Mohamed Salah dell'Egitto  (11). Da quando il dato è disponibile (dal 1966), gli unici giocatori  africani ad aver creato più occasioni in un singolo girone nel torneo  sono stati André Ayew per il Ghana nel 2010 (13) e Stephen Appiah per il  Ghana nel 2006 (12).

statistiche

Tra i giocatori con almeno 15 contrasti nella fase a gironi dei Mondiali 2026, Mohamed Hany dell'Egitto è quello con la percentuale più alta di contrasti vinti (81.3% - 13 su 16).