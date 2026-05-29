Tra tutte le nazionali che si sono classificate nelle prime due posizioni del proprio girone ai Mondiali 2026, solo la Croazia (24) ha effettuato meno tiri dell'Australia (26), che ha anche registrato il valore di Expected Goals più basso (2.1). I Socceroos non hanno segnato nelle ultime due partite del girone D, effettuando appena 17 tiri per un totale di 0.9 xG. Solo nel 1974, nella sua prima Coppa del Mondo, l'Australia non è riuscita a segnare per tre partite consecutive.