Australia ed Egitto si sono affrontati solo due volte in precedenza: un pareggio 0-0 nella President's Cup del 1987 (vinta dall'Australia per 4-3 alla lotteria dei rigori) e una vittoria dell'Egitto per 3-0 in un'amichevole del 2010.
Australia-Egitto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Entrambe qualificate grazie al secondo posto nei rispettivi gironi, Australia ed Egitto si affrontano ai sedicesimi per continare a sognare. I Socceroos con Volpato titolare a supporto di Irankunda, nell'Egitto torna dal 1’ Marmoush al centro dell'attacco, con Salah alle sue spalle e Trezeguet in panchina. Chi passa affronta agli ottavi la vincente di Argentina-Capo Verde. Si gioca a Dallas, calcio d'inizio alle 20
LE FORMAZIONI UFFICIALI
AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Behich, O’Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Volpato; Irankunda. Ct. Popovic
EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hazef; Fathy, Attia; Ashour, Salah, Zaki; Marmoush. Ct. Hassan
Due "Serie A" in campo
Circati (Parma) e Volpato (Sassuolo) rappresentano stasera la Serie A, in campo con l'Australia. In tutto i convocati al Mondiale dal campionato italiano sono stati 66: ecco come sono andati o come stanno andando
Il rendimento dei 66 giocatori del nostro campionato al MondialeVai al contenuto
La formazione dell'Egitto
Diversi cambi per Hassan. In attacco c'è Marmoush, che prende il posto di Trezeguet. Alle sue spalle capitan Salah. A centrocampo Fathy e Attia partono al posto di Lasheen e Saber. In difesa dal 1' Ibrahim e Hazef.
- EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hazef; Fathy, Attia; Ashour, Salah, Zaki; Marmoush. Ct. Hassan
La formazione dell'Australia
Nessun cambio rispetto all'undici che ha pareggiato con il Paraguay. In attacco c'è ancora Volpato a sostegno di Irankunda. Difesa a 3 confermata con Circati-Souttar-Herrington
- AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Behich, O’Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Volpato; Irankunda. Ct. Popovic
Il tabellone: ultimi tre sedicesimi di finale
Ancora tre partite e avremo il quadro completo degli ottavi: la vincente di Australia-Egitto affronterà quella di Argentina-Capo Verde (stanotte a mezzanotte); la vincente di Colombia-Ghana (stanotte alle 3.30 italiane) è attesa dalla Svizzera
Ai Mondiali 2026 sarà Portogallo-Spagna: il tabellone aggiornatoVai al contenuto
L'Australia è rimasta imbattuta in entrambe le precedenti sfide ai Mondiali contro nazionali africane: pareggio 1-1 con il Ghana nel 2010 e vittoria 1-0 contro la Tunisia nel 2022. L'Egitto ha invece affrontato una sola volta una nazionale dell'Oceania nella Coppa del Mondo: vittoria 3-1 contro la Nuova Zelanda nella fase a gironi di quest'anno.
Questa contro l'Egitto sarà la terza partita dell'Australia nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali; nelle due precedenti, i Socceroos hanno perso contro le vincitrici di quell'edizione del torneo: 1-0 contro l'Italia nel 2006 e 2-1 contro l'Argentina nel 2022.
L'Egitto disputerà solo la seconda partita nella fase a eliminazione diretta della sua storia ai Mondiali, dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Ungheria nel 1934. Nella fase a gironi di quest'anno, la nazionale egiziana ha ottenuto la sua prima vittoria di sempre nel torneo (3-1 contro la Nuova Zelanda) e ha registrato la sua striscia di imbattibilità più lunga (3 gare – 1 vittoria, 2 pareggi).
Tra tutte le nazionali che si sono classificate nelle prime due posizioni del proprio girone ai Mondiali 2026, solo la Croazia (24) ha effettuato meno tiri dell'Australia (26), che ha anche registrato il valore di Expected Goals più basso (2.1). I Socceroos non hanno segnato nelle ultime due partite del girone D, effettuando appena 17 tiri per un totale di 0.9 xG. Solo nel 1974, nella sua prima Coppa del Mondo, l'Australia non è riuscita a segnare per tre partite consecutive.
Nelle tre partite dei Mondiali 2026 l'Egitto ha realizzato lo stesso numero di gol (cinque) rispetto a tutte le precedenti sette gare nel torneo. I Faraoni hanno effettuato 48 tiri e accumulato 3.8 Expected Goals in questa edizione, il dato più alto mai registrato in una singolo torneo dal 1966.
L'Australia ha registrato un Expected Goals contro in media di 0.057 (2.68 xGA su 47 tiri subiti) nella fase a gironi dei Mondiali 2026, solo la Spagna (0.039) ha registrato una media più bassa.
Nella fase a gironi dei Mondiali 2026, Aiden O'Neill è stato il giocatore dell'Australia con il maggior numero di pressioni ad alta intensità (140), possessi guadagnati (15), line-breaking passes nell'ultimo terzo di campo (10), passaggi/cross effettuati in area avversaria (10) e passaggi terminati nell'ultimo terzo (33).
Solo Leandro Trossard (13) ha creato più occasioni nella fase a gironi dei Mondiali 2026 rispetto a Mohamed Salah dell'Egitto (11). Da quando il dato è disponibile (dal 1966), gli unici giocatori africani ad aver creato più occasioni in un singolo girone nel torneo sono stati André Ayew per il Ghana nel 2010 (13) e Stephen Appiah per il Ghana nel 2006 (12).
Tra i giocatori con almeno 15 contrasti nella fase a gironi dei Mondiali 2026, Mohamed Hany dell'Egitto è quello con la percentuale più alta di contrasti vinti (81.3% - 13 su 16).