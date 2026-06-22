Inizia a crearsi il tabellone tennistico che ci porterà fino alla finale di New York del 19 luglio. Sono tre le squadre che hanno già staccato il pass qualificazione: Germania, Usa e Messico. Loro sono già state posizione nella loro "casella" del tabellone e aspettano di scoprire chi sfideranno. Qui la guida completa e tutti i possibili incroci

MONDIALI: LE CLASSIFICHE DEI GIRONI - LE NEWS DEL GIORNO LIVE