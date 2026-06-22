Inizia a crearsi il tabellone tennistico che ci porterà fino alla finale di New York del 19 luglio. Sono tre le squadre che hanno già staccato il pass qualificazione: Germania, Usa e Messico. Loro sono già state posizione nella loro "casella" del tabellone e aspettano di scoprire chi sfideranno. Qui la guida completa e tutti i possibili incroci
MONDIALI: LE CLASSIFICHE DEI GIRONI - LE NEWS DEL GIORNO LIVE
- Il Mondiale allargato a 48 squadre ha ridisegnato la competizione: ci sono 12 gironi da 4 squadre ciascuno
- Chi avanza? Le prime due di ogni gruppo più le 8 migliori terze
- A quel punto si crea il classico tabellone tennistico che, da questa edizione, inizierà dai sedicesimi di finale
- Significa che si sa già chi andrà ad occupare ogni casella del tabellone, ovviamente in base alla posizione finale nel proprio gruppo. Ad esempio: la seconda del gruppo B incontrerà la seconda del gruppo A, oppure la prima del gruppo F incontrerà la seconda del gruppo C
- Di norma le prime sfidano le terze ripescate, ma non è così per ogni singolo girone
- Ecco, nella griglia qui sotto troverete, accanto a una terza ripescata, una serie di lettere corrispondenti a vari gironi (e non una singola lettera riferita a un singolo gruppo), questo perché ci sono ben 495 possibili combinazioni per classificare tra di loro le 8 migliori terze. E, ognuna di queste, porta ad abbinamenti differenti con alcune delle prime classificate. Qui sopra l'esempio grafico dal regolamento ufficiale della Fifa
- Usa
- Messico
- Germania
- Germania vs 3°ABCDF (partita 74)
- 1°I vs 3°CDFGH (partita 77)
- 2°A vs 2°B (partita 73)
- 1° F vs 2°C (partita 75)
- 2°K vs 2°L (partita 83)
- 1°H vs 2°J (partita 84)
- Usa vs 3°BEFIJ (partita 81)
- 1°G vs 3°AEHIJ (partita 82)
Parte destra
- 1°C vs 2°F (partita 76)
- 2°E vs 2°I (partita 78)
- Messico vs 3°CEFHI (partita 79)
- 1°L vs 3°EHIJK (partita 80)
- 1°J vs 2°H (partita 86)
- 2°D vs 2°G (partita 88)
- 1°B vs 3°EFGIJ (partita 85)
- 1°K vs 3°DEIJL (partita 87)
- Vincente partita 74 - Vincente partita 77 (partita 89)
- Vincente partita 73 - Vincente partita 75 (partita 90)
- Vincente partita 83 - Vincente partita 84 (partita 93)
- Vincente partita 81 - Vincente partita 82 (partita 94)
Parte destra
- Vincente partita 76 - Vincente partita 78 (partita 91)
- Vincente partita 79 - Vincente partita 80 (partita 92)
- Vincente partita 86 - Vincente partita 88 (partita 95)
- Vincente partita 85 - Vincente partita 87 (partita 96)
- Vincente partita 89 - Vincente partita 90 (partita 97)
- Vincente partita 93 - Vincente partita 94 (partita 98)
Parte destra
- Vincente partita 91 - Vincente partita 92 (partita 99)
- Vincente partita 95 - Vincente partita 96 (partita 100)
- Vincente partita 97 - Vincente partita 98 (partita 101)
Parte destra
- Vincente partita 99 - Vincente partita 100 (partita 102)
- Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium
- Finale per il bronzo: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium