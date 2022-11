Un impianto moderno, costruito sul sito del vecchio stadio dell’Al-Rayyan, della città omonima. È uno dei siti del Mondiale in Qatar ed è considerato un vero e proprio porto d’accesso al deserto. Come altri stadi della competizione, anche l’Ahmad bin Ali è stato progettato con un occhio di riguardo alla sostenibilità: al termine del Mondiale, il livello superiore e quasi metà dei 40mila sedili verranno impiegati in progetti di sviluppo all’estero legati al gioco del calcio

LA GUIDA AI MONDIALI - GIOCA A PREDICTOR