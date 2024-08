Capienza da 115mila spettatori che ne farà uno degli impianti più grandi del mondo. Il grande tetto a tenda realizzato con un particolare reticolo in alluminio trae ispirazione dal tradizionale ritrovo sociale del Marocco noto come "moussem". Ingessi monumentali e giardini botanici 38 chilometri a nord di Casablanca: il sogno è ospitare la finale dei Mondiali 2030 (che saranno in Marocco, Spagna e Portogallo), ma il Bernabeu sembra favorito…

