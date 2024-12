Una delle partite inaugurali del Mondiale del 1930 fu disputata in uno stadio molto piccolo che oggi non esiste più. Era il 13 luglio del 1930: l’imponente stadio del Centenario era quasi pronto ma non venne terminato per l’esordio mondiale. Francia-Messico, partita in cui fu segnato il primo gol a un campionato del Mondo, fu disputata davanti a poco più di 1000 spettatori allo stadio Pocitos. Oggi, tra la calle Coronel Alegre e Charrua ci sono case e negozi ma anche due piccole sculture che ricordano quello stadio