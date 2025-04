Marquez: "Bagnaia è un vero señor, io sono un Marc diverso"

‘Rosso fuoco’. Così Marc Marquez in esclusiva a Sky Sport definisce i suoi primi mesi in sella alla Ducati ufficiale: "Tornare a lottare per il titolo è meraviglioso. Ma avevo già fatto la cosa più difficile della mia carriera, uscire da quell’infortunio. Ho pensato che non avrei mai più avuto una vita normale. Con Pecco c’è tanto rispetto. A 32 anni non sono lo stesso di quando ne avevo 20, ma resto il ‘peggior’ compagno possibile…"