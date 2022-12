Di padre in figlio, Lilian e Marcus Thuram riscrivono la storia. Per la prima volta, una coppia padre-figlio centra una finale dei Mondiali di calcio. Dopo la vittoria in semifinale contro il Marocco e la qualificazione all'ultimo atto di Qatar 2022, Marcus eguaglierà papà Lilian, che ha raggiunto due volte questo risultato con la Francia: ecco come è andata

