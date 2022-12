La Francia è in finale del Mondiale ed è festa grande in tutto il Paese, a cominciare da Parigi. Le immagini in diretta dagli Champs Elysée dove, nonostante la temperatura sotto zero, sono iniziati i festeggiamenti che dureranno tutta la notte. Al momento non sono segnalati incidenti. Il presidente francese Macron: “Ai nostri amici marocchini congratulazioni per questo bel percorso. Avete segnato la storia del calcio".