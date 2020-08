Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le due sfide di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Prima chiamata in Nazionale per Bastoni, Locatelli e Caputo, torna Giorgio Chiellini

Sono passati più di 10 mesi dalla vittoria per 9-1 contro l'Armenia, ultima gara della Nazionale prima del lungo stop. L'Italia ora si prepara a tornare in campo per la doppia sfida in Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Roberto Mancini ha deciso di fare delle convocazioni allargate a causa dell'incognita coronavirus che potrebbe rendere non disponibili alcuni giocatori. Tra i 37 chiamati, tre sono gli esordienti assoluti: Alessandro Bastoni dell'Inter, Manuel Locatelli e Francesco Caputo del Sassuolo. Per loro si tratta di una prima volta assoluta, come premio dopo l'ottima stagione disputata. Si rivede anche Giorgio Chiellini, che ritorna dopo oltre un anno di assenza a causa della rottura del legamento crociato e nella lista compare, curiosamente, anche un giocatore svincolato, Bonaventura, sul quale è forte l'interesse di Benevento e Verona. Il raduno è previsto per sabato 29 agosto alle ore 20.30 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Venerdì 4 settembre, alle ore 20.45, ci sarà Italia-Bosnia Erzegovina allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Lunedì 7 settembre, allo stesso orario, ci sarà invece Olanda-Italia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.