Doveva essere il primo torneo ufficiale dopo la disputa degli Europei, si trasformerà invece in una fantastica preparazione alla più importante competizione continentale che è stata rinviata di un anno a causa dell'emergenza coronavirus. Ricomincia con questi presupposti la Nations League 2020, che vedrà ovviamente tra i protagonisti anche la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Azzurri che debutteranno nel Gruppo 1 della Lega A contro la Bosnia, già affrontata in due occasioni durante il girone di qualificazione a Euro 2020: in quelle circostanze furono i ragazzi di Mancini a uscire vittoriosi in entrambe le sfide (2-1 all'Allianz Stadium e 0-3 in trasferta). Tra le altre gare che andranno a comporre questo primo turno di Nations League spicca sicuramente Germania-Spagna, big match del Gruppo 4. Questo, intanto, l'intero programma della prima giornata.