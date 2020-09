Il difensore della Lazio non doveva giocare contro la Bosnia. Al suo posto Mancini aveva pensato al centrale della Juve, finito poi in panchina per uno sbaglio nella distinta. Un errore, quello commesso dalla Federazione, che non è stato possibile correggere per regolamento: "Avevamo paura che si potesse far male e abbiamo aspettato un attimo", la spiegazione del Ct

Titolare sì, ma "per sbaglio". E' quello che è successo a Francesco Acerbi, che contro la Bosnia è sceso in campo dal 1' accanto a Bonucci. Il centrale della Lazio, però, doveva partire dalla panchina. O almeno questa era l'intenzione di Mancini, che però è stato poi costretto a schierarlo titolare nella prima partita degli azzurri in Nations League. Tutta colpa della distinta, che si è rivelata sbagliata. In un primo momento infatti il Ct voleva far giocare Chiellini, ma si è dovuto adeguare: il regolamento prevede che si possa cambiare il documento prima del calcio d'inizio solo in caso di infortunio. Così Acerbi ha collezionato la settima presenza in carriera con la maglia della Nazionale: "Avevamo paura che Giorgio si potesse far male e abbiamo aspettato un attimo", la spiegazione di Mancini.