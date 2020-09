Il Ct applaude gli azzurri dopo il pareggio con la Bosnia all'esordio in Nations League: "Il risultato non cambia i giudizi. La squadra ha fatto bene nonostante la stanchezza". Carica Bonucci in vista del match con l'Olanda: "Giocheremo la partita dell'anno"

Dieci mesi dopo l'Italia riparte con un pareggio. La squadra di Mancini, che prima del coronavirus era reduce da undici vittorie consecutive fra amichevoli e qualificazioni agli Europei, viene fermata al Franchi dalla Bosnia. 1-1 il risultato finale, la Nations League degli azzurri inizia così: "Ci dispiace, ci abbiamo provato fino alla fine per fare il secondo gol - ha commentato nel post partita il Ct - i ragazzi hanno fatto bene nonostante la stanchezza. E' mancata la brillantezza, è stata una partita simile a quella di Torino dell'anno scorso (quando l'Italia vinse 2-1 proprio contro la Bosnia all'Allianz Stadium l'11 giugno 2019 ndr). Tuttavia è importante che la squadra abbia giocato bene, i giudizi non cambiano per questo pareggio". Il prossimo avversario sarà l'Olanda, che ha vinto la sua prima partita contro la Polonia: "L'impianto di gioco sarà sicuramente lo stesso, cambieremo qualche giocatore. E' difficile giocare due partite consecutive con così pochi allenamenti sulle gambe".