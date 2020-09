1/8

LEGA A, GRUPPO 1: OLANDA-POLONIA 1-0 (61' Bergwijn). Decide il giovane attaccante del Tottenham Steven Bergwijn. 90' minuti in campo per de Roon e Hateboer dell'Atalanta. Dall'altra parte Milik entra solo nel finale, mentre Zielinski parte titolare ma viene sostitutito al '77. In campo per tutto il match Bereszynski della Samp e ovviamente Szczesny in porta